سلطان عمان وأمير الكويت يهنئان رئيس الدولة

المصدر: دبي - وكالات

هنّأ السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تجديد الثقة بسموه رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب سلطان عمان، في برقية تهنئة بعثها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموه، داعياً الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية ومديد العمر، وأن يوفقه على الدوام لمواصلة تحقيق المزيد من التطور والنماء للشعب الإماراتي الشقيق.

كما هنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة تجديد الثقة بسموه رئيساً للمجلس الأعلى للاتحاد. وأشاد أمير الكويت، في برقية تهنئة بعثها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، بما حققته دولة الإمارات من نهضة تنموية شاملة وإنجازات في مختلف المجالات. كما هنّأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.