هزاع بن زايد: بالقيادة وعزيمة كل إماراتي تتجدد المسيرة النهضوية

المصدر: دبي - البيان

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للإمارات إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لولاية رئاسية جديدة.

وأكد سموه، عبر حسابه في «تويتر»، أن الإمارات تمضي واثقة نحو المستقبل الزاهي بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه حكام الإمارات.

وقال سموه: «مبارك للإمارات إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لولاية رئاسية جديدة، ومع أخيه الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد، وإخوانه حكام الإمارات، وبعزيمة كل إماراتي وإماراتية، تتجدد المسيرة النهضوية، وتمضي الإمارات واثقة نحو المستقبل الزاهي».