مجلس الأمن يدعم «جنيف اليمن»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن حزب الإصلاح الإخواني في اليمن «أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير والتحالف». وقال، عبر «تويتر»، إن «السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات والتحالف في حضرموت وبعض مناطق الجنوب والتي يوجهها الإصلاح لن تثنينا عن تأدية المهمة».



سياسياً، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم الكامل لمشاورات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية. وأكد أعضاء المجلس، في بيان، أن المشاورات الأولية المقرر أن تبدأ اليوم ستكون خطوة ضرورية نحو الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة التي ستكون مطلوبة لحل النزاع، فيما ألمح المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى احتمال تأجيل المشاورات لأيام وسط مؤشرات على عدم جدية وفد الحوثي.



في عدن، بحث قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، تطوير قدرات القوات البحرية في اليمن لمواجهة تهديدات الميليشيات الإرهابية ومكافحة التهريب، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أميركي رفيع منذ الانقلاب الحوثي.

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