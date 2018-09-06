فوتيل في عدن لبحث تطوير قدرات «الشرعية»

المصدر: عدن - البيان، وكالات

بحث قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، مع قيادة الجيش اليمني، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تطوير قدرات القوات البحرية والخاصة في اليمن لمواجهة تهديدات الميليشيات الإرهابية ومكافحة التهريب.

والتقى فوتيل في عدن، رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، في زيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع للعاصمة اليمنية المؤقتة منذ الحرب الحوثية في 2015.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أن رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، اللواء الركن طاهر العقيلي، بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطوير قوات خفر السواحل اليمنية والقوات البحرية والقوات الخاصة لمواجهة تهديدات الميليشيات الإرهابية ومكافحة التهريب. وناقش اللقاء مستجدات الوضع في اليمن وجهود الحكومة لاستعادة الدولة والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد رئيس الأركان أن القيادة السياسية، ممثلةً بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ماضية في مسار استكمال استعادة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية مهما كانت التضحيات، بدعم وإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. كما أكد رئيس الأركان أن اليمن لن يكون منطلقاً للجماعات الإرهابية، بل جزءاً فاعلاً في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان اللواء الركن صالح الزنداني، ورئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر بارويس، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وعدد من القيادات العسكرية.