قصف غرفة عمليات الحوثيين في الحديدة

المصدر: Ⅶعواصم - البيان، وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غارات جوية عنيفة على ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، في وقت دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية بتعزيزات عسكرية كبيرة استعداداً لمعركة تحرير مدينة زبيد بمحافظة الحديدة من قبضة الميليشيا الحوثية.

وبموازاة ذلك، وضع الاستهداف الحوثي لناقلتي النفط السعوديتين في باب المندب إيران في مواجهة العالم باعتبارها الداعم الرئيسي للميليشيا، وفيما عبر الاتحاد الأوروبي عن تفهمه لقرار المملكة العربية السعودية إيقاف تصدير شحنات النفط عبر المضيق، دانت فرنسا الهجوم الذي تعرّضت له ناقلتا نفط تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وشددت على أهمية ضمان الممرات البحرية وأمنها في المنطقة.

وشرعت الحكومة اليمنية في ترتيبات مع دولة الكويت بحسب وزير الخارجية اليمني، لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن تطالب فيها المجتمع الدولي بمعاقبة الميليشيا الحوثية. في غضون ذلك، ذكرت مصادر أمنية أسترالية رفيعة المستوى أن الإدارة الأميركية تستعد لقصف المنشآت النووية الإيرانية في وقت مبكر من الشهر المقبل.