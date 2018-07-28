التحالف يدمر غرفة عمليات الحوثيين في الحديدة

المصدر: الحديدة- البيان، وكالات

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية عنيفة جديدة على ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مدينة الحديدة، غربي اليمن، في وقت دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة مدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بتعزيزات عسكرية كبيرة مجهزة بأسلحة نوعية متطورة وجاهزية قتالية استعداداً لمعركة تحرير مدينة زبيد بمحافظة الحديدة من قبضة الميليشيا الحوثية الموالية لإيران.

وتتمركز قوات المقاومة اليمنية المشتركة حاليا على مشارف مدينة زبيد تأهبا لمعركة كبرى لتحريرها من الميليشيا الحوثية، وذلك في إطار تكتيك عسكري يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين والبنى التحتية بما يضمن تحرير المدينة التاريخية دون خسائر في صفوف المدنيين الذين تتخذهم الميليشيا دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في ساحات القتال.

وتشكل السيطرة على مدينة زبيد التاريخية - المدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي وتمثل ثاني أهم وأكبر مديريات محافظة الحديدة - ضربة قاصمة للميليشيا الحوثية؛ نظرا لوقوعها على خط إمداداتهم في المناطق الشرقية من المحافظة، والذي يفتح نافذة لقوات المقاومة اليمنية المشتركة للتوغل أكثر في المديريات الواقعة شرقي المحافظة.

تعزيزات عسكرية

كما دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بآلاف المقاتلين المدربين للمشاركة في تحرير مدينة زبيد الاستراتيجية، إضافة إلى تأمين المناطق المحررة في محافظة الحديدة والسيطرة على ما تبقى من مناطق الساحل الغربي.

وتخوض قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من التحالف العربي معركة إنسانية في سبيل تحرير الشعب اليمني من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، فيما تسير العمليات العسكرية وفق خطط مدروسة ومحكمة لضمان تفادي أي خسائر بين المدنيين.

ويأتي تدفق قوات عسكرية مدربة مدعومة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الحديدة ضمن استعدادات المقاومة اليمنية المشتركة لتطوير عملياتها في الساحل الغربي وتطهير ما تبقى من مديريات من سيطرة الميليشيا الحوثية في الوقت الذي تواصل فيه القوات المشتركة تمشيطها لمزارع تقع جنوب التحيتا وصولاً إلى مزارع غرب مدينة زبيد التاريخية، والتي تمكنت من السيطرة على مواقع الميليشيا وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتشهد الميليشيا الحوثية الموالية لإيران انهيارات وهزائم متلاحقة أمام تقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية المشتركة في جبهة الساحل الغربي وسط تحطم تحصيناتها وتهاوي دفاعاتها، ما أفقدها القدرة على الصمود ميدانيا وهروب عناصرها، حيث لُقنت درسا قاسيا في القتال بعد تحرير مديرية التحيتا والمناطق المحيطة بها.

غارات جوية

وفي سياق ذي صلة أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، عن تدمير غرفة عمليات عسكرية لميليشيا الحوثي الإيرانية خلال سلسلة غارات شنتها على معاقل للمتمردين في مدينة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد.

ودمرت طائرات تابعة للتحالف غرفة عمليات عسكرية للميليشيا الموالية لإيران داخل مقر الشرطة العسكرية في مدينة الحديدة، وفق ما ذكرت مصادر ميدانية. وذكرت المصادر أن الغارات الجوية للتحالف على معاقل الحوثيين في الحديدة أسفرت أيضا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين.

وقالت مصادر يمنية إن الغارات استهدفت ثكنات حوثية في ميناء الاصطياد السمكي غربي المدينة. ووفقا للمصادر فقد دمرت قوات التحالف العربي تحصينات للميليشيا استحدثتها على امتداد الشريط الساحلي، ونصبت عدداً من الخنادق، كما نشرت القناصة في الهدف المستهدف. وذكرت مصادر أن الميليشيا كانت قد استحدثت قرب البوابة الرئيسية لإذاعة الحديدة، ثكنة عسكرية وحفرت عددا من الخنادق في محيط السور، قبل أن تعمل قوات التحالف على ضرب تمركزاتهم.

إفشال تسلل

ويأتي هذا التطور في وقت شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في مدينة زبيد بالحديدة والأطراف الجنوبية للمدينة، ويعد تحرير مدينة زبيد من قبضة الحوثيين خطوة هامة، لما للمدينة من أهمية استراتيجية بين مديريات محافظة الحديدة، الأمر الذي سيسهم في تأمين بقية المناطق المحررة في المحافظة.

وأفادت مصادر بأن قوات التحالف العربي، شنت أيضا عدة غارات على تجمعات للميليشيا في مديرية الزيدية والدريهمي في محافظة الحديدة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية. وتواصل القوات اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة، وبإسناد التحالف العربي، تمشيط المناطق الواقعة غربي مدينة زبيد، وجنوبي مديرية التحيتا.

إلى ذلك أفشلت قوات ألوية العمالقة عملية تسلل لميليشيا الحوثي الإجرامية قريباً من مصنع الثلج الواقع في مفرق زبيد الفاصل بين مدينتي زبيد والتحيتا. ووجدت عناصر ميليشيا الحوثي المتسللة نفسها مجبرة على الهروب.

تقدم

تقدمت القوات الحكومية في البيضاء باتجاه مفرق عفار وذلك في معارك عنيفة بدأت فجر أمس. وقالت مصادر عسكرية: إن القوات الحكومية تقدمت في منطقة فضحة باتجاه مفرق عفار وتمكنت من السيطرة على معسكر الاستقبال في وادي فضحة، وتواصل تقدمها باتجاه مفرق عفار الذي من المتوقع أن يتم السيطرة عليه خلال ساعات.