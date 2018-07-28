الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويمهد لتحرير باقم

المصدر: صعدة - البيان، وكالات

تستعد قوات الجيش اليمني لاقتحام مركز مديرية باقم في محافظة صعدة بعد أن فتحت عدة جبهات جديدة مسنودة بمقاتلات التحالف العربي بحسب مصادر عسكرية يمنية، والتي أكدت استمرار العمليات العسكرية على مشارف مركز مديرية باقم، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن إطار انطلاق عملية عسكرية واسعة لقطع رأس الأفعى.

وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تحقق تقدمات متسارعة على مشارف مركز المديرية، وأنها باتت تقترب من السيطرة الكاملة كافة تراب مديرية باقم. وأفادت المصادر بحسب موقع «سبتمبر نت»، أن قوات الشرعية افتتحت جبهات جديدة في باقم، من القلب والميمنة تمهيداً لدخول مركز المديرية من كل الاتجاهات وتضييق الخناق على الميليشيا الحوثية.

وأضافت المصادر، إلا أن الجيش الوطني حريص على حياة المدنيين وممتلكاتهم والحفاظ على الأرواح في أوساط التي تستخدمهم ميليشيا الحوثي الانقلابية دروعا بشرية، الأمر الذي جعل من قوات الجيش الوطني التعامل بتأني مع المعركة والسير وفق خطة عسكرية مدروسة تجنب المدنيين القتال، وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تطهير سلاسل جبال أبواب الحديد، والتقدم إلى فوق مركز مديرية باقم، من الجهة الغربية.

وأكد العميد قروش استمرار العمليات العسكرية بمشاركة كل الألوية العسكرية التابعة للجيش الوطني في محور صعدة، وبإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، حتى تحرير كامل المحافظة من الميليشيا الحوثية.من جانبه تحدث قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي، عن مشاركة قوات اللواء في التقدم من الجهة الغربية.

وأوضح العميد الحارثي ان هذا التقدم أدى إلى التحام ألوية قوات الجيش الوطني من كل الوحدات العسكرية فوق مركز مديرية باقم، تمهيد لتطهيرها والتقدم إلى ما بعد باقم. فيما أكد قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، التحام الوحدات العسكرية وتأمين الخط الرابط بين منفذ علب، حتى أبواب الحديد، القريب من مركز مديرية باقم.

استمرار عمليات

وأضاف العميد القبلي، العمليات العسكرية مستمرة على مشارف مركز مديرية باقم، حيث تدور معارك على أشدها، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال المعارك من الوصول إلى الجبال المطلة على باقم. وتابع العميد القبلي حديثه لـ«سبتمبر نت» ان مركز مديرية باقم أصبح بين كماشة قوية من قبل أبطال الجيش الوطني، وأن أبطال الجيش الوطني عازمون لتطهير محافظة صعدة، معقل جماعة ميليشيا الحوثي شمالي البلاد.

التحام وحدات

وقال العميد القبلي إن المعركة التي تخوضها قوات الجيش الوطني ضد الميليشيا الحوثية على مشارف مركز مديرية باقم، تعد امتداداً للعملية العسكرية الرامية لقطع «رأس الأفعى» في قلب صعدة، والتحام كل الوحدات العسكرية بين الميمنة مع الميسرة. وأكد أن الجيش الوطني أضحى على أبواب مركز المديرية، علاوة على تمكنه من الوصول إلى قرى مزهر، آخر معقل المتمردين، في مديرية باقم وتطهيرها من ميليشيا الحوثي.

وشنت قوات الجيش الوطني خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات على مواقع الميليشيا الحوثية في المديرية، سيطرت خلالها على مساحات وسلاسل جبلية كبيرة واستراتيجية، كبدت خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، واستعادت خلالها العديد من الأسلحة المختلفة.