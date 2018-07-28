الأرياني: الحوثيون لن يفلحوا في استنساخ «حرس ثوري»

المصدر: عدن - وكالات

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن محاولة ميليشيا الحوثي الإيرانية، استنساخ «حرس ثوري» آخر في صنعاء، لن يكتب لها النجاح.

وأكد الوزير اليمني - في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» - أن «ميليشيا الحوثي تفرض بالقوة دورات ثقافية على منتسبي القوات المسلحة والأمن وتساوم أفراد الجيش بين حضور تلك الدورات وتسليم مرتباتهم أو الفصل والتسريح من الخدمة وإحالتهم للقضاء العسكري بحجة الفرار من الواجب».

وتابع: ما يسمّى بالدورات الثقافية التي تنظمها الميليشيا الحوثية لمنتسبي الجيش والأمن ما هي إلا محاولة لغسل أدمغتهم ومسخ عقيدتهم القتالية التي لا يجب أن تكون إلا للوطن واستنساخ حرس ثوري آخر في صنعاء، وهو ما لن يكتب له النجاح.

واختتم الأرياني قائلًا: «نؤكد لكل أبناء شعبنا اليمني بمن فيهم أفراد الجيش والأمن الموجودون في مناطق سيطرة الانقلاب بأن كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي ضدهم ليست قانونية وأنها في حكم المنعدمة، وأدعوهم إلى الانضمام للجيش والمقاومة في معركة الخلاص من الكهنوت الحوثي».