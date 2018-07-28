أسرى حوثيون: الميليشيا منكسرة بجميع الجبهات

المصدر: عدن - وكالات

أثارت عملية «قطع رأس الأفعى»، التي أطلقتها قوات الشرعية في صعدة الرعب في نفوس قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية وكشفت استطلاعات أجراها موقع «سبتمبر نت» مع أسرى الميليشيا الحوثية عن حالة الانكسار الكبير التي تواجهها عناصر الحوثي بمختلف الجبهات القتالية.

وتسعى الميليشيا الحوثية بحسب ما كشف الأسرى إلى الضغط على القبائل وبعض الموالين لها، لما أسمته بالدفاع عن صعدة، بعد سقوط معظم قياداتها في المواجهات الأخيرة.

وأكد الأسرى أن قيادات الميليشيا الحوثية لم يعد بإمكانها إخفاء اعترافها بهزيمتها الكبيرة التي تلقتها خلال المواجهات مع أبطال الجيش اليمني، موضحين أن قيادات الميليشيا تعيش حالة من التخبط والانكسار من سقوط مديرية باقم، الذي يبدو ظاهراً بعد السيطرة النارية لقوات الجيش اليمني على مركزها.