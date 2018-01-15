«الاتحادية للضرائب»: هدفنا حماية المستهلك من التطبيق الخاطئ للنظام الضريبي

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أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، التزام الهيئة وجميع الجهات المعنية في الدولة بضمان الحماية الكاملة لجميع فئات المجتمع من التطبيق الخاطئ للنظام الضريبي، مشدداً على ضرورة حماية المستهلك من أي عمليات للتلاعب بالأسعار بالصورة غير المبررة التي تقوم بها بعض الأعمال بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وشدد البستاني على أن توعية الجهات الحكومية المعنية بالتطبيقات الضريبية وما يرتبط بها من إجراءات تعد أحد الأهداف الرئيسية للهيئة، لكونها تسهم في بناء وعي شامل عن النظام الضريبي المطبق في دولة الإمارات، والذي يتناسب مع أفضل المعايير العالمية.

وكثفت الدوائر الاقتصادية وجمعيات وإدارات حماية المستهلك، حملاتها على الأسواق لمتابعة تطبيق «المضافة» لمنع أي تجاوزات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأعلنت «اقتصادية دبي» عن تلقي 538 شكوى مرتبطة بـ«القيمة المضافة» من المستهلكين، وقامت بمخالفة 30 منشأة تجارية منذ 7 حتى 13 يناير الجاري.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي، إن الأسبوع الماضي شهد استدعاء مسؤولين في 99 منشأة أعمال في دبي، للتحقق من الشكاوى الواردة بحقهم من قبل المستهلكين، وتم طلب مستندات إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول ما قاموا به.

إلى ذلك، تنتهي اليوم المهلة المحددة من جانب الهيئة الاتحادية للضرائب لسداد الدفعة الثالثة للضريبة الانتقائية عن شهر ديسمبر من الشركات الخاضعة للضريبة والمسجلة لدى الهيئة، وهو أيضاً آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي.

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