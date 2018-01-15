وقود مجاناً لمدة عام في «العربية للسيارات» مقابل دفع الضريبة

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن إضافة المزيد من القيمة لمشتريات السيارات الجديدة، حيث تطلب من عملائها دفع ضريبة القيمة المضافة فقط، مع حصولهم على قيمة استهلاكهم من الوقود مجاناً لمدة عام، والتأمين لسنة كاملة، والخدمة لسنة واحدة والتسجيل المجاني في السنة الأولى.

وتأمل العربية للسيارات أن تساعد هذه الحملة بما في ذلك في توفير الوقود المجاني لمدة عام، على ضمان راحة بال السائقين، وتوفير المزيد من المال على المدى البعيد.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان منذ دورته الأولى، تواصل العربية للسيارات التأكيد على حرصها لتوفير تجربة تسوق مثالية للزوار والمقيمين في دورة هذا العام من المهرجان. وصممت الحملة الترويجية الجديدة لمساعدة العملاء على توفير المزيد من المال حتى عند دفع الضريبة، وزيادة القيمة مقابل المال، مع ضمان السعادة في السنة الجديدة. وستستمر هذه الحملة المحدودة حتى نهاية يناير الجاري في جميع معارض العربية للسيارات في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.