رأس الخيمة تناقش الآثار الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة

انطلقت صباح أمس فعاليات ندوة "ضريبة القيمة المضافة وأثرها الاقتصادي بالإمارات" بتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة المالية في إمارة رأس الخيمة، في إطار التعاون المشترك بين الشركاء المحليين وذلك بفندق هيلتون جاردن إن. بحضور رئيس الدائرة الشيخ محمد بن كايد القاسمي، والمدير العام للدائرة د.عبدالرحمن الشايب النقبي، ومدير عام الدائرة المالية يوسف علي البلوشي، إلى جانب عدد من مديري الدوائر المحلية، ومن المختصين والمهمتين بالشؤون الاقتصادية بالإمارة.

تناولت الندوة عدة محاور من أهمها مميزات ضريبة القيمة المضافة بالمقارنة مع ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى الضوابط الموضوعية والإجرائية لضريبة القيمة المضافة، وأثر ضريبة القيمة المضافة على سوق الأوراق المالية والاقتصاد بالدولة. وأخيراً الآثار الاقتصادية الإيجابية للضريبة.

وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم حرمي شريف الأستاذ المشارك في المالية العامة والتشريعات الاقتصادية والدكتور طارق عبدالسلام عميد كلية القانون و الأستاذ المشارك في المالية العامة والتشريعات الاقتصادية. والدكتور حاتم أحمد عديلة أستاذ مساعد في الاقتصاد والمالية العامة. إضافة إلى يوسف علي البلوشي مدير عام الدائرة المالية برأس الخيمة.

آثار

وأفاد د. عبدالرحمن الشايب النقبي - المدير العام لاقتصادية رأس الخيمة - بأن تنظيم الندوة يأتي في سياق التعاون الدائم بين الدائرتين في نشر التوعية الاقتصادية حول مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الاقتصاد في الدولة، وهو يهدف إلى رصد التعرف على أهم الآثار الاقتصادية التي قد تنشأ عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في المديين القصير والطويل، فضلاً عن نشر التوعية العامة بهذا الجانب على مستوى الجهات ذات العلاقة.

آليات

وقال يوسف علي البلوشي مدير عام دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة، إن الندوة تأتي من واقع مسؤولية الدائرة على متابعة التطبيق لضريبة القيمة المضافة والرقابة على الجهات الحكومية لآليات التطبيق، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية اللازمة لجميع المحددات والمؤثرات الاقتصادية وغيرها التي قد تنجم عن تطبيق تلك الضريبة في دولة الإمارات، ولذا بادرت دائرة المالية بتعزيز الشراكة الإستراتيجية لإقامة هذه الندوة من خلال التنسيق المباشر مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية والجامعة الأميركية في إمارة دبي للوقوف على أهم أبعاد الندوة بما يخدم الهدف العام، والتي من شأنها المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات محددة داعمة لصناع القرار على مستوى الدولة، ومن ثم تعزيز الوعي الضريبي العام داخل القطاع الحكومي بشكل خاص.