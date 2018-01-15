«بيكر مكنزي. حبيب الملا» تعزز قدراتها التحكيمية والضريبية

عززت "بيكر مكنزي. حبيب الملا"، شركة المحاماة المتخصصة، إمكاناتها وقدراتها التخصصية في المنطقة، بتعيين كل من أندرو ماكينزي شريكاً في ممارسات التحكيم في الإمارات وريجي ميزو مستشاراً خاصاً أول لتولي مهام طرح خدمة استشارات الضريبة في الإمارات.

وينضم أندرو ماكينزي إلى فريق العمل قادماً من شركة "هوجان لوفيلز"، وهو متخصص في مجال قانون التحكيم الدولي مع اهتمام خاص بالنزاعات ذات الصلة بقطاعات البناء والهندسة والطاقة والتأمين. وقد تم اعتماده محاميا في كل من اسكتلندا وانجلترا وويلز، ويتخذ من الإمارات مقراً له منذ أكثر من ثماني سنوات ولديه أيضاً حقوق كاملة للمرافعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.

أما ريجي ميزو فهو مستشار دولي متخصص في شؤون الضرائب ولديه خبرة في هذا المجال لأكثر من 30 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وينضم إلى الشركة قادماً من "كراجوس جروب".

وقال الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة : "إن ما نحققه من نمو متواصل في الإمارات يعود إلى التزامنا بمساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم، لا سيما في ظل البيئة الجيوسياسية العالمية والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن."