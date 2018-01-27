القمر الصناعي بموقعه المداري في الفضاء

إنجاز إماراتي عالمي.. إطلاق «الياه 3» بنجاح

المصدر:
  • دبي - البيان
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لحظة إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «الياه 3» | من المصدر

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أكدت «الياه سات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات، إطلاق «الياه 3» بنجاح، ما يشكل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة عن طريق حزمة الترددات Ka لتكمل التغطية الحالية في أنحاء قارة إفريقيا وتصل إلى قارة أميركا اللاتينية للمرة الأولى.

وأكد معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق القمر الصناعي «الياه 3» إنجاز إماراتي عالمي يخدم التقدم الحضاري، وإسهام من دولة الإمارات في تسهيل حياة شعوب العالم وتواصلهم.

 

للتفاصيل اقرأ:

ـــ «الياه 3» يتّجه إلى موقعه المداري بنجاح

ـــ طالبتان تشاركان في إطلاق القمر الصناعي

ـــ أحمد الفلاسي: إنجاز لخدمة البشرية

ـــ محمد الأحبابي: خطوة على طريق الريادة

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