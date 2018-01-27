إنجاز إماراتي عالمي.. إطلاق «الياه 3» بنجاح

أكدت «الياه سات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات، إطلاق «الياه 3» بنجاح، ما يشكل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة عن طريق حزمة الترددات Ka لتكمل التغطية الحالية في أنحاء قارة إفريقيا وتصل إلى قارة أميركا اللاتينية للمرة الأولى.

وأكد معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق القمر الصناعي «الياه 3» إنجاز إماراتي عالمي يخدم التقدم الحضاري، وإسهام من دولة الإمارات في تسهيل حياة شعوب العالم وتواصلهم.

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