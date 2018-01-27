«الياه 3» يتّجه إلى موقعه المداري بنجاح

أكدت «الياه سات»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية في الإمارات، إطلاق «الياه 3» من قاعدة جويانا الفرنسية، وهو القمر الصناعي الثالث في أسطول الشركة، ويشكل الإطلاق خطوة مهمة في استراتيجية الياه سات لتوسيع نطاق تغطية الخدمات الموفرة عن طريق حزمة الترددات Ka لتكمل التغطية الحالية في أنحاء قارة إفريقيا وتصل إلى قارة أميركا اللاتينية للمرة الأولى.

وقالت وكالة الإمارات للفضاء عبر حسابها في «تويتر»:«تم إطلاق قمر (الياه 3) والقمر الأوروبي على متن صاروخ أريان ثم انقطع الاتصال بالصاروخ، وتم التأكد لاحقاً من انفصال الأقمار بنجاح كما تم اتصال كلا القمرين الصناعيين بمراكز التحكم وهي الآن في المدار».

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «إننا سعداء بالتأكد من عمل الياه 3 بشكل سليم، وتجري الآن كافة التدابير لتأمين سير القمر الصناعي في مساره المخطط له. وأود أن أتوجه بالشكر لشريكنا التكنولوجي أوربيتال إي تي كي وفريق الياه سات على العمل بجهد لضمان إتمام مهمة الياه 3 وتحقيق أهدافه».

من جانبه، قال فرانك كولبرتسون، رئيس مجموعة أوربيتال إي تي كي: «استناداً إلى الإشارات التي استقبلناها من القمر الصناعي نؤكد أن الياه 3 ف ي المدار بحالة سليمة، ويقوم بالاستجابة إلى أوامر فريق مركز التحكم، وسنواصل العمل مع فريق الياه سات لتحقيق أهداف المهمة».

تصميم

و«الياه 3» هو أول قمر صناعي يعمل بقدرات دفع إلكترونية هجينة، مطور من قبل شركة أوربيتال إي تي كي، ويعتمد في تصميمه على منصة جيوستار-3 (GEOStar-3™)، ويوفر خدمات الاتصالات الفضائية عن طريق نطاق الترددات Ka بشكل كامل، وأطلق الياه 3 على متن الصاروخ آريان 5 من قبل شركة أريان سبيس فجر أمس من مدينة كورو في جويانا الفرنسية.

وسينضم الياه 3 إلى القمرين الياه 1 والياه 2 في تمكين الملايين من الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب غربي آسيا والبرازيل للوصول إلى الإنترنت بأسعار مناسبة عبر خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة: ياه كليك.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الاتصال بالإنترنت الفضائي للجميع، مما يتيح فرصاً وآفاقاً جديدة واسعة من المستفيدين تشمل القطاعات الحكومية والشركات الخاصة بالإضافة إلى الأفراد.

وسيوسع الياه 3 نطاق التغطية التجارية لحزمة الترددات ka، من شركة الياه سات لتصل إلى 19 سوقاً جديدة في إفريقيا، لتغطي 60% من سكان قارة إفريقيا.