طالبتان تشاركان في إطلاق القمر الصناعي

شاركت طالبتان مواطنتان في إطلاق القمر الصناعي yahsat3 من جويانا الفرنسية بكل شغف للتعرف على خطوات جديدة تحلق بدولة الإمارات إلى فضاء العالم، وتضعها على الطريق نحو ترسيخ قطاع فضائي إماراتي رائد عالمياً.

والتقى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الأختين ريم العبدولى التي تدرس في الصف الحادي عشر ومزن العبدولى التي تدرس في الصف الثاني عشر وتطمح بأن تدرس هندسة طيران لتعمل كمهندسة في قطاع الفضاء،حيث علق معاليه على مشاركتهما قائلاً: «إننا نحرص على توفير مختلف أركان التقدم العلمي والابتكار لأبناء و بنات الوطن من أجل مواصلة مسيرة البناء والتطور التي رسمت معالم الحداثة والصور الفريدة التي تميز الإمارات اليوم».

وأوضح معاليه أن مشاركتهما في مثل هذا الحدث يعطي دفعة جديدة للشباب الإماراتي في ريادة قطاع الفضاء على المستوى العالمي والتميز في مختلف مجالاته، وهذا يؤكد على مواصله الإمارات نجاحاتها الفضائية بطموح ورؤية قيادتها الرشيدة التي وضعته أساساً لقطاع فضائي يندفع نحو العالمية بجهود وسواعد شباب الوطن الطموح.

ولفت معاليه إلى أنه من المقرر أن تلتحق الطالبة ريم العبدولى ببرنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، مشيراً إلى أن شغفها وحبها وطموحها يؤهلونها للالتحاق بالبرنامج.

وقال معاليه إن مشاركة الطالبات تعد بمثابه تلقيهم برنامجاً تعليمياً تدريبياً عملياً يتيح محاكاة توجه الدولة، وخوض تجربة إطلاق قمر صناعي، مما يساهم في تنمية شخصياتهن تنمية كاملة حتى يكن عضوات منتجات في مجتمعهن يساهمن فيه طبقاً لمواهبهن، وزيادة فرص التعلم لديهن وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى دعم قدراتهن واهتماماتهن، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهن.

ومن جانبها قالت الطالبة مزن علي العبدولى إنها سعيدة بالمشاركة في الحدث كما أنها شغوفة بكل ما يخص الفضاء وتحلم بدراسة هندسة الطيران وشاركت في العديد من المبادرات العلمية والشبابية، كبرنامج سفراء المستقبل الذي شكل إضافة نوعية وساهم في تطوير مهاراتها وفتح مداركها على معارف باتت تشكل عنصراً أساسياً وجوهرياً في مسيرتها الأكاديمية والمعرفية.

وعبرت الطالبة ريم علي العبدولي عن سعادتها للمشاركة في إطلاق الياه 3، لافتة إلى أن المشاركة ستثقل خبرتها وطموحاتها بأن تصبح أول رائد فضائي إماراتي وهي عضو في فريق فزعه التطوعي وشاركت في العديد من المبادرات الشبابية.