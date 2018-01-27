محمد الأحبابي: خطوة على طريق الريادة

أكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن الإطلاق الناجح لقمر «الياه 3» يعتبر مصدر فخر واعتزاز لشعب دولة الإمارات بشكل عام، وفريق المهندسين من مواطني الدولة الأكفاء العاملين على تطوير المشروع بشكل خاص، لكونه يؤكد مقدرات الدولة المتميزة في المجالات التكنولوجية المعقدة.

وأشار الأحبابي إلى أن إطلاق «الياه 3» خطوة جديدة أخرى على طريق ريادة قطاع الفضاء على المستوى الإقليمي، وسعيها نحو تبوؤ مكانة ريادية ضمن القطاع على مستوى العالم، إذ يضاف هذا القمر إلى مجموعة الأقمار الاصطناعية العالية التقنية التي تحلّق في مدار الكوكب، وتوفر مختلف خدمات الإنترنت والبث التلفزيوني والاتصالات وغيرها لقياس الظواهر المناخية المختلفة.

وقال: «نجحت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية منذ تأسيسها قبل نحو أكثر من 10 أعوام من خلال توجهها العالمي في توفير حلول متعددة الأغراض للقطاعات التجارية والحكومية عبر الأقمار الاصطناعية في أن تصبح واحدة من أكبر شركات خدمات الاتصالات في العالم، وسيعزز «الياه 3» من أعمال الشركة وقدراتها في الاتصالات الفضائية ذات النطاق العريض ومن خدمات الإنترنت الفضائية بسرعات عالية وبأسعار تنافسية في أسواق البرازيل وإفريقيا».

التزام

وأوضح أن «الياه 3» دليل آخر على التزام الدولة بالتعاون الدولي في مجال تزويد الخدمات التي تعتمد على الأقمار الاصطناعية وفي مراقبة الأرض والعمل مع أهم الجهات والمنظمات والشركات العالمية الرائدة ضمن قطاع الفضاء.