أحمد الفلاسي: إنجاز لخدمة البشرية

اعتبر معالي الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق القمر الصناعي «الياه 3» إنجاز إماراتي عالمي يخدم التقدم الحضاري، وإسهام من دولة الإمارات في تسهيل حياة شعوب العالم وتواصلهم.

وأشار معاليه إلى أن هذا الإنجاز يشكّل مصدر فخر للإمارات، وأنه تحقق بفضل الدعم اللامحدود والمتواصل من قيادتنا الرشيدة، التي لطالما حرصت على الاستثمار في الإنسان وتمكينه. وأوضح معاليه أن هذا الإطلاق الناجح يؤكد المقدرات التنافسيّة لشركاتنا الوطنيّة في تصنيع الأقمار الصناعية المتطورة، ويسلط الضوء على تقدمها في المجالات التقنيّة على مستوى عالمي.

نجاح

وقال معاليه: «نجاح جديد حقّقته شركة ياه سات الوطنيّة عبر إطلاقها قمرها الصناعي الثالث في أقل من عشرة أعوام، ونبارك للإمارات هذا الإنجاز، كما نبارك لها هذه الكفاءات الوطنيّة الماهرة، فقد دخلت الدولة من خلال «الياه 3» الذي جرى تطويره بإشراف مهندسين إماراتيين متميزين مرحلة جديدة على صعيد قطاع الاتصالات، وتقديم حلول الاتصالات الفضائية المبتكرة، بما يخدم البشرية وينعكس على مؤشرات تنافسيّة الدولة في هذا القطاع، إذ أصبحت الأقمار الصناعية التي تشغّلها الإمارات اليوم تغطي معظم أنحاء العالم من المناطق النائية في أستراليا حتى القطبية في أقصى شمال فنلندا».