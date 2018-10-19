يختتم فعالياته ويُدشن خدمات 2019 «جيتكس»

جناح حكومة الشارقة يحافظ على زخمه في اليوم الأخير من «جيتكس 2018»
«دو» تزوّد «دبي للمستقبل» بخدمات متطورة عبر منصة دبي بالس
«روبوت» يفحص المركبات في دبي بدقة و«دون مجاملات»
«دبي للإنترنت» و«ناسكوم» تدعمان المشاريع الصغيرة
«دبي للإنترنت» و«ناسكوم» تدعمان المشاريع الصغيرة
الدورة الـ38 الأكثر سخاء بالجوائز في تاريخ «جيتكس»
جناح وزارة الداخلية السعودي يستقطب 20.000 زائر
تعاون بين «فض المنازعات الإيجارية» و«موانئ دبي»
«كبسولة ذكية» ترصد 16 مؤشراً حيوياً في الجسم
«المالية» تستعرض دور الذكاء الاصطناعي حكومياً
«سيسكو» تدعم التحوّل الرقمي في مطار أبوظبي
تكامل الخدمات بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل
«إقامة دبي» تُعرّف بمشاريعها وخدماتها الذكية
20 اتفاقية لدعم مسيرة التحول الذكي في دبي
نائب حاكم الشارقة يزور «أسبوع جيتكس»
«جيتكس للتكنولوجيا» سعادة وترفيه وتعلّم
وزارة الدفاع توقع اتفاقية مع «إنجازات»
580 إنجازاً رقمياً حكومياً في «جيتكس»
«إينوك» تطوّر محطات الخدمة المستقبلية