نائب حاكم الشارقة يزور «أسبوع جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تفقد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، معرض جيتكس للتقنية وقام سموه بزيارة جناح وزارة الداخلية السعودية.

حيث شاركت الوزارة للعام الرابع في الحدث التقني الأكبر على مستوى المنطقة ضمن جناح يضم 10 قطاعات خدمية تستعرض جميعها الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاعات الأعمال في المملكة. واطلع سموه على أبرز الخدمات تقدمها الوزارة ومختلف قطاعاتها والدور المحوري للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في تعزيز مسيرة التنمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.