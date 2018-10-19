«المالية» تستعرض دور الذكاء الاصطناعي حكومياً

المصدر: دبي - البيان

استعرضت وزارة المالية مبادراتها المبتكرة، ضمن جلسة تفاعلية حول مبادرات الذكاء الاصطناعي، عقدت على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

أدارت الجلسة التفاعلية شما يوسف رئيس مجلس شباب وزارة المالية، وبمشاركة أحمد بن فهد المعني بمتابعة مشاريع التحول الرقمي والإشراف عليها في الوزارة وعضو مجلس شباب الوزارة، حيث شارك بها ممثلون عن مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب في الجهات الحكومية، والشركاء الاستراتيجيين للوزارة وزوار معرض جيتكس.

ضمت الجلسة حواراً حول أهم ملامح استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والجهود الحكومية المبذولة لتمكين الشباب في هذا المجال، إلى جانب التعريف بجهود الوزارة ومبادراتها لتعزيز دور ومساهمة الذكاء الاصطناعي في العمل المالي الحكومي.

وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، التزام وزارة المالية بالابتكار في مختلف عملياتها لرفع الاستفادة من التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية المالية. وقالت: «تحرص وزارة المالية على تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة من خلال تبني نهج الابتكار في كافة نطاقات عملها، لتشكل مركزاً للتميز ومرجعية دولية لأفضل الممارسات المبتكرة في العمل المالي الحكومي».

تم الحوار خلال الجلسة التفاعلية عن الجهود الحكومية نحو الارتقاء بالذكاء الاصطناعي، حيث تم تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي وإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتفعيل مساهمة هذه التقنية في الخدمات وتحليل البيانات مما يسرع من إنجاز المهام، ويخلق بيئة عمل مبتكرة، ويرفع الإنتاجية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وتم مناقشة التحديات التي تواجه وزارة المالية في إدارة البيانات وتحليلها والحلول المقترحة للتغلب عليها، والجهود التي تبذلها الوزارة في حوكمة البيانات وتطوير قاعدة بيانات موحدة، بما يوفر بيانات دقيقة تدعم صنع القرار. وتناولت الجلسة قائمة بأهم الوظائف المستقبلية في ضوء التطور التقني والتي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي.