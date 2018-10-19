580 إنجازاً رقمياً حكومياً في «جيتكس»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ 38 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، والتي حظيت بإقبال منقطر النظير ومشاركة بارزة من كبرى الشركات العالمية.

وقد أطلقت أكثر من 165 هيئة وجهة حكومية اتحادية ومحلية خلال الفعاليات 580 خدمة ومنتجاً واتفاقية وحلولاً رقمية، وذلك دعماً لخطط التحول الرقمي في الدولة وترسيخاً لمكانتها مركزاً عالمياً للتطوير والإبداع والابتكار التقني، وشريكاً حقيقياً في رسم المستقبل التقني للمنطقة والعالم.

وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تبني أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية والذي يمثل حجر زاوية في رؤية الإمارات للمستقبل.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الإمارات من أهم الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الاقتصادات الناشئة.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الإمارات هي أول دولة تضع استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي، والبلد الوحيد الذي عين وزيراً لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وذكرت أن الإمارات تحاول لفت الانتباه إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، وفي إطار تلك الاستراتيجية قامت بتدريب 600 طالب في معسكر للذكاء الاصطناعي في الصيف الماضي، من أجل تطوير مهاراتهم الخاصة.

وأضافت «نيويورك تايمز»: إلى جانب الإمارات من مراكز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي سنغافورة والهند وفرنسا وكندا.

نقطة تحول

وشاركت 21 جهة حكومية اتحادية ضمن جناح «الحكومة الذكية» في جيتكس، حيث أطلقت تلك الجهات نحو 42 خدمة وتطبيقاً ذكياً تهدف إلى تحسين خدمة العملاء.

حيث أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 10 مبادرات تقنية وذكية، ضمن شعار «نقطة تحول» التي تبرز جهود الهيئة في المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية الذكية وتقنيات الاتصالات والمعلومات والتي تواكب توجهات الإمارات للتحول إلى مجتمع رقمي متقدم وآمن.

ووقّعت بريد الإمارات اتفاقية مع شركة «هيوليت باكارد» لبدء رحلة تحولها الرقمي مع الإطلاق الإقليمي لمنصة البنى التحتية المدمجة التي ستحوّل مركز البيانات في بريد الإمارات إلى نظام متطور تعمل الذاكرة كونها محركه الرئيسي.

ومدعّماً بالذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة لإدارة الهوية وتتبع البريد والأمان ورقمنة المعاملات وتقنية إنترنت الأشياء لقطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، وتعزيز خدمات البريد والطرود والمباني البريدية الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات الآلية.

هوية رقمية

واستضاف جناح دبي الذكية خلال مشاركتها في « جايتكس» 59 جهة حكومية وخاصة في دبي، استعرضت خلالها أحدث خدماتها الذكية ومشاريعها ضمن مسيرة التحول الذكي لإمارة دبي وجعلها واحدة من أسعد المدن في العالم.

فقد أطلقت دبي الذكية بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، «الهوية الرقمية لدولة الإمارات»، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، لحلول الهوية والتوقيع الرقمي.

كما أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الإصدار الجديد لـ«مكتبة دبي الرقمية»، المنصة المعرفية التي تثري المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، بنحو 100 ألف عنوان متنوع ما بين كتب ودوريات ومواد تراثية.

بما فيها جميع أعداد ملخصات «كتاب في دقائق» التي تصدرها المؤسسة بعد ترجمة أفضل الكتب العالمية إلى اللغة العربية، وذلك بشكل متطور يواكب متطلبات العصر واحتياجات الأجيال الحالية.

نظام التقاضي

وكشف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، أنه في العام 2019 سيتم إطلاق نظام التقاضي الذاتي المشروع الأول من نوعه عالمياً وهو التقاضي من دون قاض مستخدمين الذكاء الاصطناعي. واستعرضت محاكم دبي خلال مشاركتها في جيتكس أحدث خدماتها الذكية باقة خدمات «التقاضي عن بعد» التي تهدف إلى تسهيل عملية التقاضي وتقليص رحلة المتقاضين، باستخدام تقنيات مرئية حديثة.

وعرضت «اتصالات» في جناحها سيارة «Pop.Up Next» الكهربائية المتطورة والقادرة على الطيران بشكل عمودي، كما عرض جناح «اتصالات» سيارة «أويسيس» ذاتية القيادة التي تحتوي على واجهة زجاجية ضخمة مزودة بتكنولوجيا الواقع المعزز التي تتيح للسائق التحكم بالأشياء وعرضها على الشاشة.

وكشفت«أكسنتشر»، ووحدة «اتصالات ديجيتال»التابعة لشركة «اتصالات»عن عرض تفاعلي ثلاثي الأبعاد لموقع إكسبو 2020 دبي تحت اسم «إكسبلور 2020»عبر 8 شاشات منحنية.

بلوكتشين

وأطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال المعرض خدمة بلوكتشين التي تساعد الهيئات الحكومية والقطاع الخاص على تسريع العمليات، ومنصة «الوصول المباشر» إلى الخدمات السحابية، بالتعاون مع مركز «داتامينا». كما وقعت«دو» اتفاقية تعاون مع شركة ألمانية متخصصة بأمن الهواتف الذكية، لتوفير حلول إدارة الشريحة المدمجة e-SIM.

وتعاونت كذلك مع شركة «أمل جلاس»الوطنية لاستعراض الفوائد والحلول الذكية التي توفرها «نظارات أمل»، للمكفوفين وضعيفي البصر في الدولة.

ووقعت «دو»مع هيئة الصحة بدبي كذلك مذكرة تفاهم يتم من خلالها تزويد الهيئة بخدمات وحلول متطورة عبر منصة «دبي بالس» المملوكة والمدارة من جانب مكتب دبي الذكية، وقدمت مزود الاتصالات كذلك عرضاً عن دليل«الحكومات نحو 2071» الذي يحدد معالم التوجهات الاجتماعية والتقنية الكبرى التي ستشهدها مختلف المجالات في المستقبل.

واستعرضت منصة دبي للإعلام ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف الخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع النشر في المؤسسة مثل خدمة شراء المصاحف الفاخرة والتقليدية وخدمة «توصيل» الذكية التي تمنح المشترك بمطبوعات قطاع النشر.

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وشاركت في جناح الشارقة 36 جهة حكومية من مختلف القطاعات. وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية «منصة التحول الرقمي»، وخدمة الدردشة التفاعلية، واستمرارية الأعمال وتجربة الدائرة في علوم البيانات. كما دشنت دائرة التخطيط والمساحة خدمة المسح الذكي، عبر تطبيق الدائرة الذي يقلص مدة الحصول على خدمة «تثبيت العلائم وتحديد المناسيب» إلى يوم عمل واحد، بدلاً من أسبوع عمل.

وشاركت 10 جهات محلية من حكومة عجمان حيث أطلقت نحو 53 خدمة رقمية في حضور مميز للإمارة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الخمسية التي تهدف إلى تحويل كافة الخدمات في الإمارة إلى ذكية بحلول 2021، ومن ضمنها مبادرة تهدف إلى تحويل 30 خدمة إلى ذكية كل 100 يوم.

ومن أبرز تلك الخدمات والحلول مشروع «عجمان بلوكتشين»، التي أطلقتها دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بالتعاون مع شركة (آي بي إم) بهدف إصدار بيانات سندات الملكية ومخطط الموقع.

أم القيوين

وشهدت منصة حكومة أم القيوين مشاركة ثلاث جهات حكومية محلية. وأطلقت «أم القيوين الذكية» مشروع «روبوتوك»، الذي تم تطويره بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وهو عبارة عن إنسان آلي يتم استخدامه من قبل المحققين في الجرائم الواقعة على الأطفال.

كما يمكن استخدامه في المحاضرات التوعوية، فيما يعد مشروع «روبوتوك» الأول عالمياً في هذا المجال، وذلك استناداً إلى نتائج وإحصاءات مركز الدراسات والمقارنات المعيارية بوزارة الداخلية.

27 هيئة محلية في جناح أبوظبي

شاركت 27 هيئة محلية في جناح حكومة أبوظبي طرحت خلالها أكثر من 90 مشروعاً وخدمة وتطبيقاً رقمياً جديداً. وأطلقت«هيئة الأنظمة والخدمات الذكية» من خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» الرقمية و«رحلتين» .

وهما مرتبطتان بأكثر من 15 جهة حكومية، يقدمان خدمات متكاملة الأولى «رحلة الانتقال إلى مسكن جديد»والثانية«إنشاء مركز طبي جديد» مع إطلاق 3 خدمات أخرى بشكل تجريبي، ستطلق فعلياً في ديسمبر المقبل واستهداف 80 رحلة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوفر الرحلات للمتعاملين الأفراد والشركات من خلال ثلاث قنوات هي إلكترونية وذكية بالإضافة إلى مراكز الخدمة وذلك بهدف توحيد نقاط اتصال العملاء وتقديم كافة الخدمات من مكان واحد.

ووقعت «موانئ أبوظبي» وشركة «اتصالات» مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير القدرات التقنية بما يدعم أهداف رؤية أبوظبي 2030، وبهدف بناء مشاريع وشبكات إلكترونية مشتركة وتبادل المعرفة وتبسيط الإجراءات وتأمين تغطية أوسع لشبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وإدارة المخاطر التشغيلية.

كما وقعت هيئة لأنظمة والخدمات الذكية مذكرة تفاهم مع شركة « أي بي أم» لتـأسيس «مركز التميز في الذكاء الاصطناعي» في أبوظبي حيث ستتعاون الهيئة وشركة «أي بي أم» معاً لتقييم جدوى المشاريع في مختلف القطاعات والمضي في استكشاف الفرص الممكنة لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي.

وكشفت شركة أبوظبي للتوزيع عن «جهاز الخدمة السريعة» المحمول، الخاص بموظفي خدمة المتعاملين، والذي يقدم أكثر من 8 خدمات رئيسية وفرعية قابلة للزيادة، وذلك بهدف تلبية طلبات خدمات المتعاملين أينما وجدوا سواءً في مركز خدمة المتعاملين أو أي مكان يتواجد فيه موظف الخدمة.