«إقامة دبي» تُعرّف بمشاريعها وخدماتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 في نسخته الـ 38.

حيث شهدت منصتها زيارات من العديد من أصحاب السمو والمعالي والوفود الرسمية والأفراد من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع الذكية، إضافة إلى تجربة الممر الذكي الأول من نوعه في العالم المعروض في منصة إقامة دبي، الموجود حالياً على أرض الواقع في مطار دبي الدولي مبنى 3.

حيث يسهم الممر الذكي في تسهيل إجراءات السفر في مطارات دبي باستخدام تقنيات التعلم الآلي الذي يسمح بتحديد هوية المسافر بدقة فائقة. وقدمت إقامة دبي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية محاضرة حول الممر الذكي وأهم مميزاته في منصة «دبي الذكية»، قدمها النقيب عامر المهيري مدير إدارة تنظيم الأنظمة المساندة في إقامة دبي.

الحاسوب البشري

كما استضافت منصة إقامة دبي طيلة أيام المعرض، باسفارج شنكر الملقب بالحاسوب البشري، الذي يمتلك موهبة جمع الأرقام الطويلة واستعادة قراءتها بالسماع فقط، وتحدث عن تجربته الخاصة في علم الرياضيات بوصفه رجلاً كفيفاً، والتحديات التي واجهها. وفي نهاية اللقاء قدم شنـــكر تجارب مباشرة مع الحضور في آلية جمع الأرقام الطويلة التي لاقـــت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من الحضور.

واستعرضت إقامة دبي خلال مشاركتها في المعرض باقة من التطبيقات الذكية، مثل «خدمة مراكز آمر»، و«تطبيق كفاءتي»، و«نظام التراسل الذكي»، و«تطبيق إقامة دبي»، و«تطبيق محفظة الإمارات»، وغيرها من التطبيقات الأخرى المقدمة للمتعاملين.

بطاقة السعادة

وعلى هامش أسبوع جيتكس للتقنية، دشن اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، «بطاقة السعادة» التي تضم خصومات مالية ومزايا من مختلف الجهات والمحلات التجارية والمراكز الطبية وغيرها، لضمان تحقيق السعادة للموظفين وجعلها أولوية رئيسية.

وأكد اللواء محمد المري «أن ما قدمته منصة إقامة دبي من خدمات وتطبيقات ذكية كانت نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل إمارة دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، والتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الذكية في استشراف المستقبل وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف اللواء المري: «شهدنا خلال المعرض تسابقاً وتفاعلاً كبيراً بين الجهات الحكومية في توفير أحدث وسائل التقنية الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي، والخدمات المقدمة للمتعاملين وتطويرها، بما يتلاءم مع احتياجاتهم للوصول إلى أعلى مستويات الرضا والسعادة».

وأضاف أن الهدف من هذه المشاركة هو تعريف الجمهور بالمشاريع والخدمات الذكية التي تقدمها الإدارة عن قرب، كما يعد المعرض فرصة سانحة لجميع الجهات المشاركة للاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الحكومي.

وقدم اللواء المري الشكر لفريق عمل الإدارة المشارك في معرض جيتكس على جهودهم المتميزة وتعاونهم المثمر في إنجاح المعرض، متمنياً لهم المزيد من الازدهار والتقدم.