الدورة الـ38 الأكثر سخاء بالجوائز في تاريخ «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

اختتم «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» فعالياته باحتفالات المشاركين في عدد من التحديات والمسابقات التي قدمت لهم جوائز هي الأكثر سخاءً في تاريخ الحدث التقني بدورته الـ 38، التي وصل مجموع جوائزها مليون درهم؛ فقد حصدت شركة «سبايك» الجائزة الأولى في تحدي جيتكس سوبرنوفا جلينجز ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل».

وتم تكريم إنجاز الشركة اللبنانية بمنحها الجائزة الكبرى للتحدي بقيمة 100 ألف دولار، وتكريمها بلقب «أفضل شركة ناشئة عالمية ابتكاراً». وقال زياد علامة 25 عاماً ومؤسس الشركة: «سوف استثمر مبلغ الجائزة لتنظيم حملة تسويق كبرى لتنمية أعمال الشركة».

وأقيمت في اليوم الثالث لفعاليات حدث «جيتكس لنجوم المستقبل» مسابقات كأس «تحدي الابتكار» برعاية مركز محمد بن راشد للفضاء، الساعية إلى إبراز أفضل الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الفضاء.

وأحرزت الشركة السنغافورية «إكواتوريال للصناعات الفضائية» اللقب عن مشروعها الخاص بمحرك إطلاق هجين، يهدف إلى توفير خدمات إطلاق فعّالة حول العالم لمشغلي أقمار نانو الاصطناعية.

وحصلت الشركة على جائزة التحدي بقيمة 60 ألف دولار كأفضل الشركات الناشئة في مجال تقنيات الفضاء، بالإضافة إلى فرصة إبرام مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء، فضلاً عن التعاون في مشروعات مستقبل الفضاء التي تتبناها الإمارات.