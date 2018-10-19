وزارة الدفاع توقع اتفاقية مع «إنجازات»

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الدفاع عقد مشروع النظام الإلكتروني مع «إنجازات لنظم البيانات»، بهدف دعم أعمال الوزارة إلكترونياً.

وقع الاتفاقية عن وزارة الدفاع اللواء الركن طيار عبدالله الهاشمي الوكيل المساعد بوزارة الدفاع لشؤون الخدمات المساندة، وعن شركة «إنجازات» خالد الملحي مديرها التنفيذي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع وشركة إنجازات.

وأكد اللواء الركن عبدالله الهاشمي، أهمية تطبيق أعلى معايير التحوّل الرقمي والإلكتروني، ما يدعم سرعة العمل والإنجاز في الوزارة، وذلك تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في الدولة.