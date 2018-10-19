20 اتفاقية لدعم مسيرة التحول الذكي في دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دبي الذكية مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، حيث سلطت الضوء خلال المشاركة على أهم الاستراتيجيات والخدمات والمبادرات التي تعمل عليها لتحقيق ريادة دبي العالمية بمجال بناء المدن الذكية.

وشارك تحت مظلة جناح دبي الذكية في المعرض 59 جهة حكومية وخاصة، استعرضت خدماتها الحكومية الذكية إلى جانب أحدث التقنيات والتكنولوجيا، التي تسعى لتعزيز سعادة المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي.

حيث حظي جناح دبي الذكية باهتمام محلي وعالمي كبير للاطلاع على ما حققته في مسيرة التحول الذكي للإمارة. وجسدت مشاركة دبي الذكية في الحدث عمق الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للناس ورفع منسوب سعادتهم.

وفي هذا الإطار أبرمت دبي الذكية والجهات المشاركة تحت مظلتها خلال المعرض نحو 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، فقد عقدت دبي الذكية اتفاقيتي شراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهدف التعاون المشترك لمنصة «وظائف دبي»، وإطلاق نظام إدارة المواهب الذكي لموظفي حكومة دبي.

كما أبرمت اتفاقية شراكة مع شرطة دبي ودائرة المالية بخصوص توحيد الجهود لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني. ومع اللجنة العليا للتشريعات، وقعت دبي الذكية شراكة حول آليات رفع الأداء القانوني وفق متطلبات التحول الذكي، إلى جانب الشراكة مع «مركز التكنولوجيا والشؤون العالمية» التابع لجامعة أكسفورد، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من الذكاء الاصطناعي.

والبلوك تشين، والبيانات الضخمة وغيرها من المجالات. ومن جهة أخرى شهد جناح دبي الذكية في أسبوع جيتكس للتقنية زيارات عدد كبير من الوفود المحلية والإقليمية والعالمية، للاطلاع على مستجدات مشاريع التحول الذكي لإمارة دبي، والإنجازات التي تحققت في هذا السياق حتى الآن، من خلال جلسات نقاشية وعروض تقديمية متخصصة.

الواقع الذكي

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، نجاح مشاركة دبي الذكية هذا العام في أسبوع جيتكس للتقنية، في تحقيق أهدافها، التي تمحورت حول تعزيز الواقع الذكي الذي أصبح الناس في دبي يتلمسون تأثيراته الواضحة على أرض الواقع، وإبراز ترابط الجهود مع مختلف الجهات لتحقيق أهداف التحول الرقمي لإمارة دبي.

وأضافت: «من خلال جيتكس 2018 سلطنا الضوء بشكل موسع على تجربة دبي الذكية الرائدة، عبر استعراض الإنجازات التي تحققت لتحويل الإمارة إلى أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض.

ومسار الخطط المقبلة لها لتعزيز عملية التحول الذكي لدبي. كما أبرمنا عدداً مهماً من الاتفاقيات والشراكات التي ستسهم بشكل فعّال خلال الفترة المقبلة، في رسم ملامح أكثر وضوحاً ووضع رؤى محددة لترسيخ سعادة الإنسان ورفاهيته في مجتمعنا».

التقنيات المتطورة

واستعرضت دبي الذكية خلال الحدث أساسيات بناء المدن الذكية والتقنيات المتطورة التي طورتها في مسيرة الإمارة نحو التحول الذكي، إلى جانب أبرز التطبيقات الذكية التي تم تصميمها وفقاً لاحتياجات الناس، كما ألقت الضوء على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تعد مجموعة متكاملة من الحلول التقنية المركزية لجميع الجهات الحكومية في الإمارة.

من جهة أخرى أطلقت دبي الذكية خلال الحدث غرفة «عش تجربة الواقع المتجدد»، التي قدمت تجربة بصرية واقعية فريدة من نوعها من خلال عرض فيديو تفاعلي عبر شاشات ضخمة استقطبت اهتمام الزوار.

كما قدمت منصة «الحركة في المدينة» من خلال استخدام تكنولوجيا محددة، توظف مجموعات بيانات «هيئة كهرباء ومياه دبي» الخاصة بتنقلات المتعاملين، لمعرفة المناطق التي تفضل العائلات السكن فيها والمدة التي تقضيها في كل منطقة. وفي ختام المعرض، كرّمت دبي الذكية جميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة ضمن جناحها في الحدث، احتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققته في هذه التظاهرة السنوية العالمية.