«سيسكو» تدعم التحوّل الرقمي في مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «سيسكو» توقيع اتفاقية مع مطارات أبوظبي، تحصل الشركة بموجبها على المزايا التجارية، التي توفرها حلول سيسكو، دعماً لاستراتيجية التحول الرقمي داخل المطار.

حيث تؤكد الاتفاقية على التزام سيسكو، بالتعاون مع مطارات أبوظبي في رؤيتها الرامية إلى بناء مطارات المستقبل وتوفير أفضل الخدمات العالمية والبنية التحتية للمطارات.وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي:لا شك في أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في دعم مساعي مطاراتنا الرامية إلى تحسين كفاءة عملياتنا وخدماتنا التي نقدمها في مطار أبوظبي الدولي.

وذلك من خلال التعاون الوثيق مع إحدى الشركات الرائدة في توفير الخدمات المبتكرة. نجحت فرق العمل التابعة لمطارات أبوظبي و«سيسكو» في الارتقاء بطموحاتنا وتعزيز تطلعاتنا، المتمثلة في التعرف على الحلول التي سيتم تقديمها وتطبيقها ضمن عملياتنا التشغيلية، ما سيعود بالنفع على شركتنا وعملائنا على حد سواء.

وقال ديفيد ميدز، نائب الرئيس للشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيسكو:تمثل التقنية جوهر استراتيجية التحول الرقمي في مطار أبوظبي الدولي، فيما تستمر في تمكين استخدام الأجهزة الذكية.