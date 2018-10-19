جناح وزارة الداخلية السعودي يستقطب 20.000 زائر

المصدر: دبي - البيان

اختتمت وزارة الداخلية السعودية، أمس، مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، واستقبل جناح الوزارة هذا العام أكثر من 20.000 زائر من مختلف الجنسيات، فضلاً عن وفود كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين في المملكة ودولة الإمارات الذي استضافهم الجناح خلال أيام المعرض.

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وضم الجناح 9 قطاعات تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة التي عرضت بدورها مجموعة من الخدمات الإلكترونية والمنصات الذكية والتقنيات المتطورة التي تجسد جهود الوزارة في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهم في تأدية وزارة الداخلية لمهامها على أتم وجه ووفق أحدث المعايير العالمية.

وقال الدكتور أحمد بن جميل الميمان، رئيس اللجنة الإشرافية المكلفة بالإشراف على جناح وزارة الداخلية المشارك في الحدث، إن «مشاركة وزارة الداخلية السعودية للعام الرابع على التوالي في أسبوع جيتكس للتقنية 2018 تعد استكمالاً للمشاركات الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية خلال السنوات السابقة.

حيث يعكس الجناح كل عام تطوراً كبيراً من حيث أسلوب العرض والتصميم. الأمر الذي يجسد التفاني والالتزام الذي قدمته القطاعات المشاركة ضمن الجناح على عرض العديد من التطبيقات والحلول الذكية الجديدة كلياً بشكل حي أمام الزوار، للمساهمة بالتعريف بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في سبيل تحقيق التحوّل الرقمي».