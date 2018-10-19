«دبي للإنترنت» و«ناسكوم» تدعمان المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

وقَّعَت «مدينة دبي للإنترنت» مذكرة تفاهم مع الرابطة الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات «ناسكوم»، وهي جمعية تجارية غير ربحية تعنى بقطاع إدارة عمليات أعمال التكنولوجيا في الهند.

وتعد مذكرة التفاهم هذه الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى جذب الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة الراغبة بتأسيس أعمال ومشاريع لها في الإمارات.جرى توقيع الاتفاقية من قبل عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد وكمال أغاروالا، رئيس مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة في «ناسكوم» على هامش فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

وبموجب الاتفاقية ستُمكن مدينة دبي للإنترنت الشركات الهندية الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة من تأسيس أعمالها في دبي واختبار أسواقها، لتستطيع لاحقاً التوسع في المنطقة كلها.

وقال عمار المالك: «تزخر منطقة الشرق الأوسط بفرص نمو كبيرة لشركات تكنولوجيا المعلومات المبتكرة مع إمكانات هائلة. ويمتاز قطاع التكنولوجيا في الإمارات والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بقدرات فائقة تجعله يتقدم على منافسيه في المنطقة.

وفي هذا السياق، تشكل مدينة دبي للإنترنت، باعتبارها أكبر مجمع متخصص في التكنولوجيا والأعمال في المنطقة، منصة مثالية لشركات التكنولوجيا الهندية التي تسعى إلى التوسع بعملياتها في المنطقة».