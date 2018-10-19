«روبوت» يفحص المركبات في دبي بدقة و«دون مجاملات»

المصدر: دبي - رامي عايش

تشهد الإمارات تقدماً ملحوظاً في المجالات الخدمية، حيث يتزايد الاعتماد على «الروبوتات» في العديد من القطاعات لما تتمتع به من الكفاءة العالية وانخفاض التكاليف مقارنة بالعمال والموظفين فضلاً عن الدقة والعدالة وعدم المجاملة أو المحاباة وهو التوجه الذي تعتمده هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وفي هذا السسياق أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وعلى هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2018، عن البدء في تجربة الجيل الجديد لفحص المركبات باستخدام تقنيات مبتكرة ستلعب دوراً مهماً وحيوياً في جعل هذه الخدمة أسرع وأسهل وأدق بالنسبة للهيئة وللمستفيدين من خدماتها على حد سواء.

وقال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «نعمل بشكل متواصل لكي تسهم الهيئة بشكل فعّال في تحقيق توجّه الحكومة الرشيدة لجعل دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم، وذلك من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة الفائقة التطوّر وخاصة تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل علي: «في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات، ما زالت تقنية فحص المركبات تعتمد على مراحل الفحص التقليدية والعنصر البشري بشكل كامل، وهذا ما دفع بهيئة الطرق والمواصلات إلى إحداث قفزة نوعية نحو المستقبل.

وذلك من خلال ابتكار جيل جديد من الحلول والمبادرات المتقدّمة لتقديم عمليات الفحص الفني في دبي بجودة ودقة عاليتين، بهدف الوصول لأعلى مستوى من التميّز وإسعاد الناس ورضاهم».

حلول فعّالة

وأوضح، أن الهيئة ممثلة بمؤسسة الترخيص تعكف على تصميم حلول فعّالة من خلال جيل جديد في الفحص الفني للمركبات باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والمبتكرة خصيصاً من قبل الهيئة لهذا المجال، التي ترتكز على ثلاثة محاور هي:

روبوت فحص المركبات الذكي (Smart Inspection Robot) ذاتي الحركة، بحيث يقوم بعدد من الخطوات ومنها تصوير رقم لوحة المركبة ومن ثم يتحرك تحت المركبة المُراد فحصها، ويقوم بتصوير وكشف وإرسال البيانات بشكل فوري إلى غرفة تحكم في مركز الفحص الفني وتسجيل أي أعطال أو ملاحظات، وربطها مع نظام الفحص الفني المركزي في الهيئة.

«والنظّارة الذكية لفحص المركبات (Smart Vehicle Inspection Glasses) المدعمة بأحدث تكنولوجيا الواقع المعزز (Augmented Reality)، فمع وجود كم هائل من البيانات و المعلومات الواجب توافرها لدى فاحص المركبة أثناء فحصها فسيرتدي الفاحص النظّارة الذكية، التي ستقوم بدورها بتوفّر جميع تلك المعلومات والبيانات مباشرة وأثناء عملية الفحص.

وذلك لزيادة دقة الفحص وتشخيص أعطال المركبة باستخدام الواقع المعزز خاصة في عمليات فحص المركبات ذات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى تسجيل عمليات الفحص وتسهيل عمليات التدقيق وضمان الحوكمة».

قراءة الأعطال

وجهاز قراءة الأعطال وفحص المركبات على الطريق (Onboard Diagnosis) (OBD)، وذلك من خلال الاتصال مع كمبيوتر المركبة لقراءة المعلومات والأعطال، التي يستقبلها الكمبيوتر من المركبة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستفادة من هذه الأجهزة بالدمج مع روبوت فحص المركبات الذكي لتسهيل عمليات الفحص الفني.

بالإضافة إلى دراسة زيادة استخدام هذه التكنولوجيا لتقديم خدمات مميزة لجميع مالكي المركبات الخفيفة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن وسلامة المركبات.

وكشفت الهيئة لـ «البيان الاقتصادي» عن روبوت صغير مسطح الشكل على أربع عجلات سيتولى في المرحلة المقبلة مهمات فحص المركبات في مراكز تقديم الخدمة التي تشرف عليها «الهيئة» من خلال كاميرات حديثة مثبتة على ذراع متحرك يمكنها التقاط صور مباشرة لبدن السيارة من أسفل .

ومن الجوانب وإرسالها إلى الفني المختص الذي سيكون متواجداً داخل غرفة تحكم لإبداء القرار النهائي بمسألة نجاح أو رسوب السيارة في عملية الفحص بالروبوت الذي سيصبح هو الآخر «صاحب القرار» إذا أثبت قدرته على اكتشاف العيوب بعد التجربة.

وأكّد جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات في «الهيئة»، أن هذه التقنيات المبتكرة من الجيل الجديد للفحص الفني تتكامل مع تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ (تنقل آمن وسهل للجميع)، وليصبح الفحص الفني في إمارة دبي في أي وقت وفي أي مكان.