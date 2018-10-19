«إينوك» تطوّر محطات الخدمة المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «اينوك» أمس الدخول في شراكة جديدة مع «مايكروسوفت» لتصميم وتطوير «محطات الخدمة المستقبلية»، بهدف تحقيق التحوّل الرقمي في الخدمات التي توفرها محطات الخدمة وتعزيز تجربة المستهلك فيها.

وقّع مذكرة التفاهم عن الطرفين كل من زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «اينوك» وسيد حشيش، المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج.

ومن خلال ربط خدمات «اينوك» مع تطبيقات الهاتف المحمول والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، تسعى المجموعة لتزويد عملائها بتجربة شخصية ومريحة تعمل على توجيههم إلى محطات الخدمة الأقل ازدحاماً، وبالتالي يساهم ذلك في تقليل أوقات انتظارهم، بالإضافة إلى الاستفادة من المنتجات والخدمات وفقاً لتفضيلاتهم وتسليمها بسرعة لسيارتهم أثناء التزود بالوقود.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «إن قدرة دبي على تبني حلول تكنولوجية مبتكرة ساهم في النهضة الكبيرة التي حققتها الإمارة خلال السنوات الماضية، وهو ما يشكّل ثمرة الجهود الجبارة التي تبذلها الهيئات والشركات الكبرى لتحقيق أعلى مستويات التميز والريادة، ونحن فخورون بكوننا جزءاً فعّالاً في قصة النجاح هذه.

إذ وبفضل عملياتنا التي تغطي كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، أسسنا شبكة قوية ومتكاملة لبيع الوقود بالتجزئة، مكّنت العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات من تلبية احتياجاتهم من الوقود».

وأضاف: «نحن مستمرون بتطوير عملياتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية لعملائنا، كما إننا ملتزمون بالحفاظ على مكانتنا الرائدة في القطاع ضمن التحوّل الرقمي الذي يشهده قطاع التجزئة حول العالم، وتعاوننا اليوم مع مايكروسوفت سيمكننا من الارتقاء بتجربة عملائنا حتى قبل وصولهم إلى المحطة.

ومن خلال توفير التقنيات الحديثة وتبني الأفكار المبتكرة، نحن ماضون قدماً في مسيرتنا لدعم خطة دبي 2020 لتصبح المدينة الأذكى في العالم».

معايير السلامة

ولأن السلامة من أهم الأسس التي تركّز عليها محطات خدمة «اينوك»، تهدف محطة الخدمة المستقبلية إلى تعزيز معايير السلامة والأمن والمعلومات الخاصة بالمحطة، وذلك من خلال تطوير الحلول التي تساعد على اكتشاف المخاطر مثل الدخان والحرائق والمركبات التي تترك من قبل السائقين.

إضافةً إلى استخدام تقنيات التعلّم الآلي والتقنيات المتقدمة للإنترنت في كاميرات المراقبة «CCTV». وبالإضافة إلى ذلك، تسخّر «محطة الخدمة المستقبلية» تقنيات السحابة الذكية لتقديم خدمات تلبي تطلعات عملاء «اينوك».

كما سيتم إطلاق حملات مخصصة لرفع مستوى خدمة العملاء باستمرار، وذلك من خلال تقنيات ذكية ترصد أنماط شراء العملاء والمحطات التي يقصدونها وترجمة كل تلك المعلومات لخدمة كل عميل وفقاً لتفضيلاته الخاصة.

تمكين المؤسسات

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج: «تتمثل مهمة مايكروسوفت في مساعدة كل فرد ومنظمة في العالم لتحقيق المزيد، ويعتبر نجاحنا جزءاً من نجاح عملائنا، ونعمل في مايكروسوفت على تمكين التحول الرقمي الذي يمثل القدرة على إشراك العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة ابتكار نماذج الأعمال.

ونعمل في مايكروسوفت من خلال برنامج «محطة الخدمة المستقبلية» على إعادة تعريف تجربة بيع الوقود وكذلك إعادة بناء محطات اينوك بطريقة مبتكرة، ليس فقط كمراكز خدمة فعالة ولكن كوجهات جذابة لجميع أفراد العائلة، وهذا ما يقوم به التحول الرقمي عن طريق تمكين المؤسسات من الابتكار وتعزيز وتحسين تجربة العملاء».

وشهدت السنوات الماضية زيادة في الطلب على الخدمات السحابية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وقد توصّلت إحدى الأبحاث التي أجرتها مايكروسوفت إلى أن أكثر من 51% من المؤسسات في منطقة الخليج حددت الحوسبة السحابية كأولوية قصوى يجب اعتمادها في 2018 داخل منظماتهم.