«دو» تزوّد «دبي للمستقبل» بخدمات متطورة عبر منصة دبي بالس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل، لتزويدها بخدمات وحلول متطورة عبر منصة دبي بالس، المملوكة والمدارة من جانب مكتب دبي الذكية جاء الإعلان عن التعاون على هامش أسبوع جيتكس.

وستعمل دو على تزويد مؤسسة دبي للمستقبل بحلول سحابية متطورة وآمنة، عبر منصة دبي بالس بهدف تحسين العمليات والوظائف الرقمية للمؤسسة وستستفيد مؤسسة دبي للمستقبل من منصة دبي بالس لتوفير خدمات مميزة للعملاء في بيئة مثالية آمنة.

أجندة رقمية

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول الأعمال في الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل لمساعدتها بتطبيق أجندتها الرقمية وتحقيق توجهاتها الاستراتيجية، وتمثل الشراكة خطوة في إطار مساعينا الهادفة إلى تعزيز الخدمات الرقمية في دبي.

وقال عبدالعزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل: تحرص مؤسسة دبي للمستقبل على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الخاصة للارتقاء بمكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنيات الذكية والحديثة. وإننا سعداء بشراكتنا مع «دو» و«دبي الذكية» للاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة «دبي بالس» في الحوسبة والتخزين والبيانات الضخمة.