تعاون بين «فض المنازعات الإيجارية» و«موانئ دبي»

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية، خلال تواجدهما في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

وقع مذكرة التفاهم سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بينما وقعها عن «موانئ دبي العالمية»، سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال سلطان بن مجرن إن الدائرة وأقسامها المختلفة ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع «موانئ دبي العالمية» التي تمارس أنشطة متعددة يتصل الكثير منها بالقطاع العقاري. وتأتي هذه المذكرة ضمن الخدمات التي نوفرها لجميع الشركات والأفراد لدعم اقتصادنا المحلي، والمساعدة على خلق بيئة عمل مثالية تدعم التنويع الاقتصادي.

وأضاف بن مجرن: «تعتبر موانئ دبي من اللاعبين الكبار الذين يقدمون إسهامات هائلة لتنويع موارد الدخل ودعم اقتصاد الإمارة، والعمل على نشر علامتها التجارية حول العالم. ومن شأن هذه المذكرة أن تعمل على توفير الوقت لكوادرها في كل الجوانب المتعلقة بالإجراءات العقارية، والحفاظ على مواردها والاستفادة منها».

من جهته، قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: «نسعى من خلال هذا التعاون بين موانئ دبي العالمية ومركز فض المنازعات الإيجارية إلى تحفيز النمو في دبي.

وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال البناء على دور جافزا الحالي كمصدر أساسي لجذب أكثر من 20% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، ومن المؤكد أن توقيع هذه الاتفاقية يعود بالفائدة على عملائنا ويسهم في تعزيز البيئة القانونية في الدولة».

وأضاف: «إن تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر الحكومية يصبّ في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية سموه لأهمية التكامل والشراكة بين الإدارات لتقديم خدمات نوعية ومبتكرة التي من شأنها تعزيز الأطر التنظيمية في الدولة وتوفير بيئة عمل جاذبة تمثل نموذجاً يُحتذى به عالمياً لكيفية بناء اقتصاد مستدام».

مشاركة

من جانب أخر اختتم مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مشاركة ناجحة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018». وعلى مدى خمسة أيام، تمكن المركز من إبراز شعار «التقاضي الذاتي يحاكي الذكاء الاصطناعي»، حيث سلط الضوء على أبرز المبادرات والتقنيات الذكية في التقاضي العقاري.

وقال القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد نجحنا في نشر التوعية بين أعداد غفيرة من الزوار حول دورنا لدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وتحقيق مهمتنا الرامية للحد من النزاعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر».

وشهدت منصة المركز حضور كبار الشخصيات، كما حظيت بإقبال واسع من زوار المعرض الذين أشادوا بجهود المركز في دفع عجلة تطوير المنظومة القضائية العقارية، وإرساء بيئة عقارية آمنة، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن نكون المرجع الدولي في حل المنازعات العقارية.

وكان من أبرز ما قدمه المركز خلال مشاركته في المعرض، حلول التقاضي العقارية الجديدة والذكية، وتأثيرها الإيجابي لرفع مؤشر إنتاجية القاضي في عدد القضايا التي يمكنها البت فيها.

وأوضح رئيس المركز أن هذه الحلول تعود بالنفع على جميع المتعاملين، بما في ذلك المساعدة على إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة قضايا إيجارية عن بعد خلال خمس دقائق، لاسيّما وأنه يتم تنفيذ أحكام الإخلاء في المركز خلال 48 ساعة من صلاحية الحكم للتنفيذ.