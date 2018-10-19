مشاركة مصرية تُثمر اتفاقيات تقنية

المصدر: دبي - البيان

شهد الجناح المصري الذي تشرف على تنظيمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» خلال اليومين الأخيرين من فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018» إتمام وعقد عدد من الصفقات والاستثمارات من شركات ومؤسسات سعودية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

وشهدت مها رشاد القائم بأعمال رئيس الهيئة، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة «كلاود11» المصرية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية و«مؤسسة خالد عوض» التجارية السعودية لتعزيز قدرتها على تنفيذ العقود، والطلب المتزايد في السوق السعودي على خدمات الحوسبة على منصة غوغل.

كما وقعت «ايتيدا» اتفاقاً مع شركة «مباشر إنترناشيونال» السعودية لتوسيع نطاق استثمارات الشركة السعودية في مصر. وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بتدشين مركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر لدعم أعمالها، وتوسيع نطاق أعمالها في مصر بشكل عام وفي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل خاص.