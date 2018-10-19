«كبسولة ذكية» ترصد 16 مؤشراً حيوياً في الجسم

المصدر: دبي- البيان

اختتمت هيئة الصحة في دبي أمس، مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس 2018، التي استعرضت خلالها حزمة من تطبيقاتها وخدماتها الذكية، التي شهدت إقبالاً كبير من الجمهور.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في «جيتكس» كبسولة الذكاء الاصطناعي من بوديو (أي آي بود)، التي ستدخل الخدمة قريباً لتكون هيئة الصحة بدبي أول منشأة صحية على مستوى العالم تقوم باستخدام هذه التقنية المبتكرة لمراقبة المؤشرات الحيوية للجسم، والحد من عوامل الخطورة المسببة للعديد من الأمراض كالضغط والسكري وأمراض القلب وغيرها إضافة إلى توفير قاعدة من بيانات المرضى التي يمكن الرجوع إليها من قبل الطبيب قبل اتخاذ القرار الطبي.

وتساعد هذه التقنية المرضى والمتعاملين بشكل عام في التعرف على أكثر من 16 مؤشراً حيوياً في الجسم خلال 7 دقائق كحد أقصى.

وأطلقت الهيئة خلال مشاركتها تطبيقها الجديد (DHA)، الذي جاء متماشياً مع مجمل الطفرات التي حققتها الهيئة على صعيد التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وجعلها هي الأساس في تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، تحقيقاً لرضا المتعاملين وسعادتهم.

ويتضمن التطبيق الجديد في المرحلة الأولى عدداً من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها على مدار الساعة مثل خدمات التبرع بالدم.