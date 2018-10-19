جناح حكومة الشارقة يحافظ على زخمه في اليوم الأخير من «جيتكس 2018»

المصدر: دبي- البيان

حافظ جناح حكومة الشارقة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، على زخمه حتى اليوم الخامس والأخير من هذا الحدث التقني الأبرز على مستوى الإمارات والمنطقة.

وتابع زوار المعرض أمس أنشطة الجناح، التي تمثلت في الكشف عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المـــتطورة، كما اطلعوا من ممثلي الدوائر المختلفة على الدور الذي تلعبه التطورات المبتكرة في تسهيل التعاملات مع الدوائر الحكومية، وإسهامها في توفير الوقت والجهد والمال.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالإقبال الكبير الذي حظي به جناح حكومة الشارقة، كما نعتز بالكم الهائل من التطبيقات التي كشفت عنها الدوائر الحكومية المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»

. لقد ظل زخم النشاط متواصلاً حتى الدقيقة الأخيرة، لتكشف تلك الدوائر عن المزيد من التطبيقات التقنية والحلول الرقمية المتطورة. لقد أثبتت دوائرنا وجهاتنا الحكومية قدرتها على مـــجاراة النهضة الشاملة في الإمارة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

ومن أهم ما شهده اليوم الأخير من المعرض، إطلاق شبكة الشارقة لحماية الطفولة تطبيقاً لها على الهواتف الذكية لتعريف الجمهور عن ميزات الشبكة وخدماتها، بهدف تسجيل العضويات والانتسابات الجديدية، وعرض أبرز الأحداث والفعاليات المتعلقة في الشبكة، والتي يمكن من خلالها نشر الوعي والثقافة عن الشبكة في كافة الشؤون المتعلقة بحماية الطفولة.

وأطلق معهد الشارقة للتراث موقعه الإلكتروني بحلة جديدة، إضافة إلى إطلاق تطبيق المعهد على الهواتف الذكية. وتم أيضاً إطلاق تقنية الواقع الافتراضي، لغرض تعريف الجمهور على التراث الإماراتي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

وضم جناح حكومة الشارقة 36 دائرة وجهة حكومية إلى دورة هذا العام من المعرض الذي تواصلت فعالياته على مدار 5 أيام من 14 الجاري، وحتى اختتام أعمالها أمس في مركز دبي التجاري العالمي.