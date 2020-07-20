هذه الإمارات.. الأمل والحضارة

انطلق بنجاح «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي إسلامي للكوكب الأحمر، في تمام الواحدة و58 دقيقة صباح اليوم، حاملاً طموحات العرب إلى كوكب المريخ ومستأنفاً رحلة الحضارة العربية، وناقلاً على متنه رسالة العلم والمعرفة ببصمات إماراتية إلى الإنسانية كافة.

وبدقة متناهية وحسابات دقيقة بدأت رحلة المسبار لاستكشاف الكوكب الأحمر على متن صاروخ ميتسوبيشي «إتش 2 إيه202-» من قاعدة مركز «تانيغاشيما» الفضائي في اليابان، حيث سيقطع خلالها 493.5 مليون كيلومتر في 7 أشهر، ليصل بعدها إلى مدار المريخ في الربع الأول من عام 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، كما سيصل حجم البيانات العلمية التي سينقلها المسبار عن الغلاف الجوي للمريخ في نهاية المهمة إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات في صورتها الأولية.

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