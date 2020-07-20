مسؤولون: لحظة فاصلة في تاريخ العرب

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون وأعضاء بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن إطلاق مسبار الأمل للمريخ يمثل ترجمة لتوجهات دولة الإمارات في تمكين الشباب ومعانقة الكوكب الأحمر، مشكلاً لحظة فاصلة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

وتقدموا بالتهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الإنجاز التاريخي بإطلاق مسبار الأمل، أول مسبار عربي وإسلامي في العالم.

مفخرة

وثمنت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، إطلاق مسبار الأمل الذي يعد مفخرة تاريخية لدولة الإمارات والوطن العربي، مشيرة إلى أن هذه اللحظة التاريخية اليوم نعيشها جميعاً بإطلاق مسبار الأمل، هذا المسبار الذي يترجم حلم القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

قصة

وأكد معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «مسبار الأمل» يشكل قصة عزيمة ونجاح جديدة تتوج مسيرة دولة الإمارات المزدهرة، وتجسد القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك لتحقيق طموحات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في معانقة الفضاء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بالتهنئة للقيادة الرشيدة على هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في انطلاق «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، والذي يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت من الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء، تحقيقاً لرؤية المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من اهتم بدخول دولة الإمارات مجال الفضاء».

مكانة

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مسبار الأمل المشروع العلمي الأكاديمي الهادف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة، وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية، يشكل إضافةً نوعيةً للمجتمع العلمي العالمي، مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: إن «مسبار الأمل إنجاز لكل عربي، وفخر لكل إماراتي ووسام إنجاز دائم لمهندسينا».

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «إن رعاية القيادة الحكيمة لجهود ومبادرات شباب الإمارات ومتابعتها الحثيثة والدائمة لخطط العمل والمشاريع المنفذة في الدولة بكل المجالات هي الدافع الرئيسي للنجاح، الذي حققته تجربتنا التنموية من خلال الإنجازات المستمرة والمتصاعدة، التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً تقتدي به كل الدول وتسعى لتطبيق تجربتها الرائدة في سعيها للتنمية والتقدم».

بدوره قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «تعلمنا من قيادتنا أن طموحنا من دون حدود والعمل لم يتوقف والإنجازات مستمرة وتفرض نفسها، بسواعد أبناء الإمارات التي تعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتعزز تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات».

نجاحات

كذلك أكد الدكتور حمد أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح أن «مسبار الأمل» يبشر بمزيد من النجاحات التي ستسهم في تطوير علوم الفضاء، وتعزيز حضور ومكانة الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً.

ورفع الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، التهنئة إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل الذي يعد أول مسبار عربي وإسلامي يصعد إلى المريخ.

وأكد بالهول أن هذا الحدث التاريخي يضيف إنجازاً نوعيّاً جديداً إلى سجل إنجازات دولة الإمارات في مختلف الميادين، ويرسخ مكانتها كشريك عالمي فاعل في الجهود العلمية والبحثية بقطاع تكنولوجيا الفضاء، ويعكس معه سعي قيادتنا الرشيدة إلى تشكيل مستقبل علمي واعد بيد أبنائها.

حلم

كما أكد الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، إن مسبار الأمل هو مسبار المجد والمستقبل، وحلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونحن فخورون بهذا الإنجاز، مبيناً أن هذا الإنجاز إماراتي عربي عالمي يؤكد حرص القيادة الرشيدة في الارتقاء نحو العالمية والوصول لأعلى المستويات وهذا أمل كل إماراتي وعربي في العالم.

وذكر أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، بمناسبة إطلاق مسبار الأمل: «نخطو اليوم خطوات سبّاقة على درب الريادة العالمية، مع إطلاق «مسبار الأمل» الذي يمثل رسالة قوية للعالم بأنّ الإمارات قادرة على تحدي المستحيل بعزيمة أبنائها المخلصين وحكمة قيادتها الرشيدة التي ترجمت الطموحات العالية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

ريادة

وصرح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»: «تدخل دولة الإمارات اليوم حقبة جديدة في تاريخها عبر الإنجاز غير المسبوق والمتمثل بإطلاق «مسبار الأمل» في رحلة لاستكشاف المريخ لتستكمل الدولة مسيرتها الريادية على مختلف المستويات. وبهذه المناسبة، نتقدم من قيادة الدولة وشعبها والمقيمين على أرضها، بالتهنئة على هذا الإنجاز الوطني الرائد، الذي تؤكد الدولة من خلاله عزمها على تحقيق المزيد من النجاح والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات، مسترشدة برؤية قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها».

ازدهار

من جهته أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن تحقيق الازدهار والرخاء للأجيال القادمة هو أحد أهم محاور مئوية الإمارات 2071، كما يعكس عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة حرص القيادة الرشيدة على توفير مستقبل مشرق لشباب الوطن، حيث أخذت دولة الإمارات على عاتقها مهمة استئناف الحضارة بإرسال أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ تحت شعار «مسبار الأمل»، والذي يحمل طموح العرب نحو استكشاف الفضاء الخارجي إلى مستويات علمية جديدة.

خطوة

من جانبه قال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «بإنجاز إطلاق مسبار الأمل نحمل أحلامنا في الإمارات لمستويات غير مسبوقة ومركز أوّل ليس على مساحة كوكب الأرض، ولكن بسعة الفضاء وما فيه، ولا حدود لما يمكن أن يحققه عيال زايد والإلهام بالقدرة على الإنجاز لا يقتصر على دولتنا، ولكنها رسالة عالمية بأن الإنجاز مرهون بالرغبة لتحقيقه واتخاذ الخطوة الأولى في كل شيء».

أيضاً قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «في أكثر من مناسبة وأكثر من قطاع لم تعد خارطة العالم التقليدية هي التي تُبيّن موقع دولتنا الإمارات بل تبرز مكانتها على خارطة الإنجاز العالمية، وننضم بهذا الإطلاق لكوكبة دولٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهناك رسالة كبيرة يحملها هذا لكل واحدٍ منّا، وهي أن نرتقي بمستوى طموحاتنا وأدائنا بشكل مستدام ومقياسنا الوحيد هو وضوح الهدف وبذل الجهد المناسب لنحقق رؤية القيادة».

تطلعات

كما قال الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «بشعار الأمل تحمل دولة الإمارات طموح وتطلعات البشرية إلى باب الفضاء، بـ «مسبار الأمل»، يجدد وطننا التأكيد على أن لا شيء مستحيل طالما توفرت القيادة الحكيمة والشعب المخلص المؤمن بقدراته، والمتسلح بعلمه وعزمه وسعيه المتواصل لرفع اسم الإمارات في مختلف بقاع الكون».

تفرد

أشار حمد الشيباني إلى أن هذه النجاحات المتتالية ليست نتاج عمل فردي، بل هي دليل على أن دولة الإمارات استطاعت على مدى عقود، أن تؤسس لبيئة تعليمية وعلمية متفردة، لتصنع الإمارات تاريخاً جديداً بصعودها إلى الفضاء مجدداً عبر هذه الرحلة التاريخية «مسبار الأمل»، والإعلان عن بداية حقبة جديدة في استكشاف الفضاء، وإضاءة الطريق للأجيال الحالية والقادمة نحو نهضة علمية عربية جديدة، وأنه فخر كبير الصعود إلى الكوكب الأحمر، لتؤكد أنه لا مستحيل في دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز