الإمارات تحيي اليوم الوطني الـ48 بأسمى معاني الانتماء وحب الوطن

المصدر: الفجيرة - وام

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، أمس، احتفالات جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، بحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتفقّد سموه المعرض المصاحب لفعاليات الاحتفال، الذي شاركت فيه الجامعة وعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، واحتوى المعرض أعمالاً فنية تخلّد ذكرى قيام دولة الاتحاد، إضافة إلى عروض مميزة عكست أعمال وبرامج المؤسسات المشاركة، كان أبرزها الأعمال التراثية والشعبية التي تحاكي التراث الإماراتي الأصيل.

أهمية

وألقى كلمة الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو النور، مدير الجامعة، أكد خلالها أهمية اليوم الوطني لدولة الإمارات الذي يفخر به كل مواطن، ويؤكد تجديد الولاء للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى الحضور الحاشد في أول احتفالية باليوم الوطني لجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة تحت اسمها الجديد التي تعبّر على المحبة المتأصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، وترسّخ روح الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن في نفوس المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المعطاء.

وشمل برنامج الحفل فقرات مختلفة وعروضاً مسرحية متنوعة بمشاركة من داخل الجامعة وخارجها، أسهمت بها سواعد الإمارات ومفوضية الكشافة بالفجيرة وفريق K9 الشرطي.

حضر الحفل سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعدد من مديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية بالفجيرة، إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والفنية وطلبة الجامعة.

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