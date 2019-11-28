نجدد العهد بمواصلة العطاء لرفعة وطننا

المصدر: أبوظبي، الظفرة - وام

احتفى ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما حضر الاحتفال جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ومديرو الإدارات والأقسام وموظفو الديوان وأسرهم.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم قدمت لوحات وأهازيج من التراث الإماراتي الأصيل بجانب عدد من الفقرات الشعبية والوطنية التي عبّر خلالها الموظفون عن ابتهاجهم بهذا اليوم الذي يجددون خلاله العهد والعزم على بذل مزيد من العطاء والبذل لأجل رفعة وطننا، كما اشتمل الحفل على معروضات تراثية ومسابقات متنوعة للحضور، فيما أقيم ركن للمأكولات الشعبية.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد: إنه في الذكرى الـ 48 لتأسيس دولتنا الغالية، نتأمل مسيرة الوطن الحافلة بالعطاء والإنجازات، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء لرفعة وطننا بما فيه خيره حاضراً ومستقبلاً.

وأضاف سموه: بهذه المناسبة تعود بنا الذاكرة لسيرة القادة مؤسسي صرح الاتحاد الشامخ الذين أرسوا قواعد الدولة وأركانها وشيدوا مجدها ووحدوا شعبها، مشيراً إلى حكمة قيادة الدولة الذين يسيرون على خطى الأسلاف ويتبعون نهجهم حتى أصبحت بلادنا في مصاف الدول التي تفخر بمنجزاتها ونهضتها الحضارية الشاملة وتواصل السير بخطى واثقة نحو المستقبل الذي تنشده لأجيالها.

وأعرب سموه عن فخره بانتمائه لدولة الاتحاد التي أصبحت كياناً راسخاً مدعوماً بتلاحمها الوطني ومعززة بقدراتها البشرية وإمكاناتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبهم أعرب موظفو ديوان ولي عهد أبوظبي عن سعادتهم بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 48، مبدين اعتزازهم وفخرهم بمنجزات الوطن ونهضته.