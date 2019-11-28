فعاليات ديوان حاكم دبي تسلّط الضوء على إنجازات الإمارات في ظل الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

نظم ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والدوائر التي تتخذ من الديوان مقراً لها احتفالاً متميزاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك فيه جمع كبير من موظفي الديوان والدوائر الحكومية، وتم تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات في ظل الاتحاد.

وشارك في الاحتفال أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومحمد حمد الشحي نائب المدير العام في دائرة المالية بحكومة دبي، وعدد من كبار المسؤولين وموظفي الديوان والدوائر المتواجدة بحرم الديوان، حيث عبر الجميع عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالخير والبركات.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني لدولة الإمارات، حيث ردد الحضور النشيد الوطني بصوت واحد معربين عن فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، مستذكرين السيرة العطرة للآباء المؤسسين الذين أسسوا صرح الاتحاد، والجهود الجبارة التي بذلوها حتى يبقى صرح الاتحاد شامخاً.

إنجازات

وألقى أحمد محمد بن حميدان، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن 48 عاماً في تاريخ الدول والشعوب لا تعدو أن تكون مجرد لحظة عابرة ونقطة في بحر الزمن، ولكنها بالنسبة لأبناء دولة الإمارات فهي بحر واسع وزمن طويل إذا ما قيست بالإنجازات التي تحققت على أرض دولة الإمارات.

كما تم تنظيم جلسة حوارية مع الشاعر الإماراتي الدكتور عارف الشيخ حول أهمية الاتحاد، والإنجازات التي تحققت في دولة الإمارات في ظل الاتحاد، كما تم تنظيم مسابقة ثقافية تركزت أسلتها حول أبرز الأحداث في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.