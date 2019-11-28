«الأوراق المالية» تنظم أنشطة تراثية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت شعار «إرث الأولين»، نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع - في مقريها بأبوظبي ودبي- احتفالية تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع التراثي، وتسعى لتعميق الهوية الوطنية في نفوس الموظفين.

وذلك بحضور د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة والموظفين.وتضمنت احتفالات الهيئة تزيين المكاتب في أبوظبي ودبي بالأعلام والمشغولات التراثية، كما ارتدى الموظفون أوشحة وأوسمة موحدة تحمل شعار الدولة، وتم توزيع جوائز وهدايا تذكارية وفقرة الأسئلة والجوائز، وركناً للمأكولات الشعبية، ودكاناً شعبياً، وفعاليات وطنية منوعة.

وتقدم د. عبيد الزعابي، بالتهنئة الخالصة للإمارات حكومةً وشعباً، مؤكداً أن دولة الاتحاد، باتت في ظل الرؤى الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة مصدر فخر لكل إماراتي ومقيم، ومصدر إلهام لدول المنطقة والعالم في تنمية الإنسان وبناء الحضارات.