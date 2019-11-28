جمعية الصحفيين تحيي المناسبة الوطنية

المصدر: دبي - وام

زار الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في منطقة حي الفهيدي التاريخي وشهد جانباً من احتفالية الجمعية باليوم الوطني الـ48 للدولة.

وقام بجولته في المنطقة التاريخية للحياة القديمة التي تعد نموذجاً للحياة القديمة والعريقة في الإمارة.

وتفقد الشيخ سعيد بن حمدان المعرض الدائم في مقر الجمعية، وأبدى إعجابه بالمقتنيات التي يضمها المعرض.

وقالت فضيلة المعيني نائب رئيس الجمعية: «في وطن صنع قادته الأمجاد وفي أرض تمنح أهلها وزائريها أعلى درجات السعادة والأمان يبقى اليوم الثاني من ديسمبر هو اليوم المجيد والميمون في تاريخ دولة الاتحاد».