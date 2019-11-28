موظف وطالب في احتفالات «اقتصادية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومجلس التطوير الاقتصادي وكلية الإمارات للتكنولوجيا باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، بحضور محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، وداغر المرر مدير عام المجلس، وأكثر من 800 موظف وموظفة، إضافة إلى الطلاب وهيئة التدريس.

وقال محمد الشرفاء إن احتفالاتنا تتوالى عاماً بعد عام، ودولة الإمارات في تطور ونمو وازدهار حتى بات وطننا اليوم يلامس الفضاء ويحاكي العالم أجمع بأن أبناءه قادرون على تحقيق المستحيل، وذلك بفضل قيادتنا الرشيدة وحرصها على تسخير كل الإمكانات خدمة لشعب الإمارات وتحقيق سعادته ورفاهيته.

وأضاف أننا نخطو بثبات نحو مرحلة جديدة ومستقبل جديد يضع دولتنا الحبيبة في مصاف دول العالم، حيث تشهد على ذلك نهضتنا الحضارية ومراكزنا المتقدمة في تقارير التنافسية الدولية، وأن هذا المسار لن يتوقف عند هذا الحد، معاهداً القيادة الرشيدة على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ حتى يكون القادم أفضل لوطننا الحبيب.

من جانبه، قال الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يأتي احتفالنا باليوم الوطني هذا العام تحت شعار «إرث الأوّلين».. شعارٌ يُسلط الضوء على قيم الهوية الإماراتية وموروثها الثقافي الأصيل، ويعبّر عن الارتباط القوي بين أبناء الدولة وإرث الآباء المؤسسين والقيم النبيلة التي غرسوها في المجتمع، وبهذه المناسبة الغالية نعاهد قيادتنا الرشيدة بالسير على نهج الآباء المؤسسين في مسيرة الاتحاد والتقدم نحو أفق جديد ومستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات».

من جانبه أعرب داغر المرر عن تهانيه باسم موظفي المجلس إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني.