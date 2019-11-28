معارض فنية وندوات وأمسيات شعرية في جامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

نظمت جامعة الإمارات احتفالاً واسعاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، استمر على مدى أربعة أيام متتالية، تنوعت بين معارض فنية وفعاليات تراثية وعروض موسيقية ومحاضرات وندوات وأمسيات شعرية شارك فيها طلبة وأساتذة الجامعة وقيادتها الإدارية وموظفيها، عبّروا من خلالها عن حبهم وولائهم للوطن.

وشاركت كليات الجامعة ومراكزها العلمية في هذه المناسبة باستعراض مسيرة دولة الإمارات بين الماضي والحاضر، والرؤية المستقبلية تماشياً مع الأجندة الوطنية للدولة، كما قدم محاضرون من داخل وخارج الجامعة محاضرات متنوعة.