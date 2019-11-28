«إمارات السلام» شعار احتفالات «نيابة دبي»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت النيابة العامة في دبي باليوم الوطني الـ48، وذلك بتنظيم عدة احتفالات وأنشطة في مبناها الرئيس ونيابتي الجنسية والإقامة والسير والمرور، تحت شعار «إمارات السلام»، في إطار تعزيز المشاركة الوطنية التي تجسد روح الاتحاد وتعكس القيم الموروثة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى رأسها التسامح.

وتقدم المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، باسمه وباسم القيادة العليا وأعضاء وموظفي النيابة العامة، بأسمى التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.