القنصل الباكستاني يهنئ الإمارات بالمناسبة الوطنية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

هنّأ أحمد أمجد علي، القنصل العام لباكستان في دبي والمناطق الشمالية، الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات.

وأكد القنصل العام لباكستان أن حُب الشيخ زايد الخاص لباكستان هو حقيقة واضحة، وحتى هذا اليوم يحظى هذا القائد العظيم بالتبجيل العميق في أرجاء باكستان، واليوم في ظل الرؤية الحالية للقيادة في كلا البلدين، وصلت العلاقات الإماراتية الباكستانية إلى آفاق جديدة، إذ تشمل مستوى جديداً من التعزيز والتعاون، وتتراوح بين العلاقات الثقافية والتجارية والتعاون في مجالات الأمن والدفاع.

وعلاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات هي الموطن الثاني لـ1.6 مليون باكستاني مقيمين في هذا البلد الجميل، ولهم إسهام في تنمية البلدين أيضاً، من خلال برامج للمساعدات الإنسانية والتنموية لأبناء الشعب الباكستاني، إذ تُعدّ الإمارات شريكاً تنموياً رئيساً لدولة باكستان.

وأشار إلى أنه مع احتفال الإماراتيين بهذه المناسبة العظيمة، يشاركهم الباكستانيون في احتفالاتهم، ويصلّون من أجل السلام الدائم والتقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية الشقيقة، مع خالص الأمنيات موفور الصحة والسعادة لقادتها، ونؤكد أن العلاقات الثنائية بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتكز على روابط أخوية وثقافية واجتماعية.