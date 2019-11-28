الإمارات تعلي إنجازات أبنائها احتفاء باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين – البيان ووام

نظمت وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة فعاليات متنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ48، عكست مشاعر الفخر والاعتزاز وركزت على معاني الانتماء وحب الوطن، وإنجازات أبناء الإمارات التي خلدها التاريخ، بفضل رؤية الآباء والمؤسسين، والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وشهد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل، أمس، احتفالات الوزارة ومرافقها القضائية باليوم الوطني الـ 48، والتي أقيمت بمسرح وزارة العدل في أبوظبي، بحضور عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، وقيادات الوزارة وأعضاء السلطة القضائية والموظفين.

وأكد معالي البادي أن الاحتفال باليوم الوطني للدولة مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، فهذا اليوم تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً بما تحقق، ونستشرف معه آفاق المستقبل الواعد، ونقدم من خلاله أسمى معاني التعبير عن الانتماء وحب الوطن المفدى، والتأكيد والاعتزاز بصفحات من المجد سطرها أبناء الإمارات بإنجازات خلدها التاريخ.

وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي مجللاً بإنجازات عصرية شامخة تتعزز في شتى المجالات، بما يرفع من مكانة وسمعة الدولة في عنان السماء لتكون بإذن الله تعالى بين أفضل الدول في العالم في كل مجالات التنمية والتفوق والابتكار والريادة.

كما نظمت وزارة الداخلية احتفالات اليوم الوطني، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية.

وحضر الحفل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، والمديرون العامون ومديري الإدارات وعدد من الضباط المتقاعدين والضباط وضباط الصف والأفراد والعنصر النسائي والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية.

وشارك مجموعة من مركز الاتحاد لأصحاب الهمم في الحفل، حيث قدموا فقرة عسكرية نالت إعجاب الحضور، وقدم مجموعة من مرشحي كلية الشرطة فقرة عسكرية عبارة عن فك وتركيب السلاح تظهر مدى استعدادهم وتدريبهم الجيد في استخدام السلاح لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

ثم أطلق الفريق سيف الشعفار طلقة بداية المسيرة الوطنية تحت شعار «موكب التسامح»، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تنظمها الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية، من خلال مسيرة للمركبات الشرطية والدوريات ورجال الأمن. وشهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية المحاضرة التي نظمتها الإدارة العامة للسعادة تحت عنوان «الوصايا العشر» ضمن الاحتفال باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وألقى المحاضرة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

قيم التسامح

كما احتفلت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في مقرها بدبي باليوم الوطني الـ 48 للدولة بفعاليات متنوعة عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الرشيدة والوطن وقيم التسامح السائدة في مجتمع دولة الإمارات.

وألقت الاحتفالات الضوء على مسيرة تطور الدولة على مر السنين ونمط الحياة والتراث والثقافة الإماراتية.

ولاء وانتماء

من جهتها، نظمت دائرة تنمية المجتمع بمشاركة الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، احتفالاً مشتركاً بمناسبة اليوم الوطني الــ 48 للدولة وسط أجواء تملؤها مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته.

حضر الفعالية التي أقيمت في حديقة أم الإمارات الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومديرو عموم الجهات الاجتماعية، وعدد من موظفي الجهات الاجتماعية، إضافة إلى جمع غفير من مختلف شرائح وفئات المجتمع.

وشارك في تنظيم الاحتفال.. دار زايد للرعاية، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة المساهمات المجتمعية «معا»، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان.

مؤسسات تعليمية

وشاركت دائرة الطاقة في أبوظبي مؤسسات تعليمية في إمارة أبوظبي احتفالاتها باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات، حيث ترأس المهندس عويضة مرشد المرر رئيس الدائرة وفداً من موظفيها للاحتفال مع طلبة جامعة خليفة وكادرها الإداري والتعليمي، وذلك كجزء من التزام الدائرة بدعم المواهب المحلية وتحفيزهم على التقدم علمياً في مختلف المجالات خاصة تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة والاستدامة.

وقال عويضة المرر: «إنه لمن دواعي سرورنا الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات إلى جانب الأجيال الناشئة، التي ستحمل مسؤولية إدارة قطاع الطاقة والارتقاء به لتحقيق رؤى قيادتنا الحكيمة، وضمان أعلى مستويات أمن الإمداد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعايير الاستدامة البيئية».

قيم نبيلة

كما احتفلت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، باليوم الوطني «48»، لدولة الإمارات، تعزيزاً لمشاعر الفخر والانتماء في نفوس العاملين، وسلط الاحتفال الضوء على القيم الإماراتية النبيلة والراسخة في الهوية الوطنية الأصيلة، بالعروض المتنوعة لفقرات الاحتفال الذي نظمته إدارة الاتصال الحكومي.

ورفع وحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً على تجديد عهد الولاء للوطن، والوفاء لقيادته الرشيدة، والالتفاف حول رايتها، راية العز والشموخ، في مسيرة التقدم والرقي والازدهار.

إنجازات الوطن

من جانبها، احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الوطني الثامن والأربعين، اعتزازاً بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وشهد الحفل الذي نظمه قطاع المالية والخدمات في حديقة قصر الإمارات، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبو ظبي ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني، مجدداً العهد على التمسك بالاتحاد والانتماء للوطن والولاء للقيادة.

كما حضر الحفل الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبو ظبي، وعلي ناصر العامري، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور عبدالله غريب البلوشي، مستشار رئيس دائرة البلديات والنقل، وناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومديرو القطاعات بشرطة أبوظبي وعدد من المسؤولين، ومنتسبو الشرطة وعائلاتهم.

كما استقبلت شرطة أبوظبي فوجاً سياحياً على باخرة (SAPPHIRE PRINCESS) التي ترسي لأول مرة في ميناء زايد، بالهدايا ترحيباً بهم في مبادرة تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ«48» لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع موانئ أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة.

مسيرة حاشدة

إلى ذلك، نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مسيرة وطنية حاشدة، على كورنيش عجمان صباح أمس، تقدمها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، ونائبه العميد عبد الله أحمد الحمراني، والمديرون العامون ومديرو الإدارات وكبار الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، بمشاركة دوريات شرطة عجمان الحديثة والقديمة والفرقة الموسيقية من مدرسة الشرطة في الشارقة، إلى جانب وفود من الجاليات الهندية والسودانية والمصرية وطلبة شرطة المستقبل، وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات في إمارة عجمان.

كما افتتحت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات منصة إسعاد المتعاملين بمقر دار القضاء بأم القيوين، بحضور اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا - قائد عام شرطة أم القيوين يرافقه كل من العميد محمد إبراهيم البيرق مدير عام العمليات الشرطية، ونائبه العميد خميس سالم بوهارون، والعميد حميد مطر عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ونائبه العقيد عبد الله ناصر بوعصيبة، والعقيد الدكتور حمدان محمد الغفلي مدير مكتب القائد العام، والعقيد سيف حميد بن خاتم مدير مكتب نائب القائد العام، والعقيد خليفة سالم الشامسي مدير مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم أحمد سلطان بن يوسف نائب مدير إدارة المالية، والرائد محمد راشد بوهارون رئيس قسم العلاقات العامة، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد.

واحتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالمناسبة بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة، والمديرين العامين، وكبار الضباط، ومديري الإدارات، وجميع منتسبي شرطة رأس الخيمة، وأعضاء القنصلية الهندية، وممثلي الجاليات بالإمارة، حيث أقيمت الاحتفال أمام مبنى الشهيد طارق الشحي بمبنى القيادة العامة.

تزيّن الشوارع والميادين

وابتهاجاً باليوم الوطني ال48 لدولتنا وتجسيداً لقيم الولاء والانتماء والمشاركة في احتفالات هذه المناسبة الخالدة، أنجزت بلدية مدينة الشارقة أعمال تزيين مختلف الشوارع والميادين بزينة اليوم الوطني بصورة جميلة وبمجسمات وأشكال هندسية وعبارات تعكس عمق حب الوطن والتغني به والوفاء له، حيث تحرص البلدية بشكل سنوي على القيام بأعمال الزينة احتفالاً بهذه المناسبة التي تطل علينا سنوياً بأجواء من العز والفخر.

وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن اليوم الوطني مناسبة وطنية وتاريخية شكلت بناء دولتنا بجهد ورؤى القادة المؤسسين لتكتب بذلك إنجازاً عظيماً، كان نواة التأسيس لمسيرة كبيرة من الإنجازات والمكانة الرفيعة التي تبوأتها، وبهذه المناسبة تقوم البلدية كل عام بتزيين الشوارع والميادين لإضفاء أجواء الفخر والعز بمختلف مناطق الإمارة ورسم البسمة والبهجة على وجوه القاطنين والزوار ونشر السعادة.

بدوره، رفع عابدين العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، التهاني للقيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة اليوم الوطني، وذلك خلال حفل أقامته «بيت الخير» في مقرها الرئيسي.

كما احتفل صندوق الزكاة بالمناسبة الوطنية، وذلك تعبيراً عن الاعتزاز بهذه الذكرى الوطنية العزيزة، وتجديداً للولاء للقيادة الرشيدة.

وحضر الاحتفال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، وعدد من مديري الإدارات، ورؤساء الوحدات التنظيمية، والمستشارون، والموظفون وسط أجواء وطنية احتفالية تضمنت عدداً من الفعاليات والأنشطة، منها فقرة استعراضية لطلاب المدارس التي تم دعوتهم للاحتفال في مقر صندوق الزكاة، بجانب المسابقات التراثية وتكريم الموظفين.

خدمات

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن مواصلة تقديم خدماتها لمربي الثروة الحيوانية من خلال مراكز توزيع الأعلاف التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة خلال إجازة اليوم الوطني الثامن والأربعين، وذلك تأكيداً لحرصها على تقديم خدمات متميزة ترقى لتطلعات المتعاملين ومواصلة لسعيها نحو تعزيز سعادة متعامليها وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي، من خلال ضمان توفير احتياجات المواشي من الأعلاف خلال العطل والإجازات الرسمية. أبوظبي - البيان