500 مشارك في احتفالات «أراضي دبي»

المصدر: دبي - البيان

في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على المشاركة الفاعلة في المناسبات الدينية والوطنية مع موظفيها ومتعامليها وكل شرائح المجتمع، احتفلت دائرة الأراضي والأملاك في مقرها الرئيسي بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، بتزيين الدور الأرضي والمساحة الخارجية الخضراء بأعلام الدولة، كما أقامت منصة في المسرح الذي يتسع لقرابة 500 شخص لاستضافة بعض الفقرات الاحتفالية، ووفرت الدائرة شاشة ثلاثية الأبعاد في صالة سعادة المتعاملين لعرض فيديو توضيحي يسلط الضوء على تفاصيل رحلة رائد الفضاء هزاع المنصوري، إضافة إلى مجسم له مع إتاحة المجال أمام الموظفين لالتقاط الصور إلى جانبه بزي رائد الفضاء.

السلام الوطني

وحضر الاحتفال الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس الدائرة، وعدد من كبار مسؤولي الدائرة وجميع موظفيها وجمهور غفير من متعامليها. وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، تلته مقدمة عن روح الاتحاد، كما شارك طلاب روضة الورقاء ومدرسة «جي إس إس» لتقديم فقرات خاصة من الفنون الشعبية. وقدم منظمو الحفل فقرة للأسئلة الموجهة للحضور لتوزيع الجوائز عليهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام ـ دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «أردنا من هذه الاحتفالية المشاركة في الفرحة التي تعمّ أرجاء الإمارات في يومها الوطني المجيد، لإظهار مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العزيزة».

وكان هناك أكثر من عشرة أنشطة أخرى مستوحاة من التراث والتقاليد، حيث أقامت العديد من الأجنحة، ومن أهمها الأسر المنتجة و«دكان الطيبين» و«ضيافة أنفاسك دخون»، وتقديم «الريوق الشعبي» الذي يتكون من خبز الرقاق و«اللقيمات» و«البلاليط» مع تقديم المشروبات الساخنة، وإقامة ركن خاص «للحنايات». وقدمت فرقة الإمارات الحربية عرضًا لليولة، إضافة إلى عروض الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية في ساحة المواقف الخارجية.