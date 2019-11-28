فرقة دبا الحربية تحيي احتفالات «غرفة عجمان»

المصدر: عجمان- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان احتفالية، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لقيام الاتحاد، وشهد الحفل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي المدير العام، والمديرون وموظفو الغرفة وموظفو مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان. واستهلت الفعاليات بالسلام الوطني، وعرض طالبات مدرسة «أفالون» وفرقة دبا الحربية إلى جانب السوق الشعبي الذي نظمته الغرفة.

وقال عبدالله المويجعي «لقد شهدت الإمارات تطوراً كبيراً في شتى ميادين الحياة، لتصبح دولتنا نموذجاً فريداً تفد إليه الوفود، لتأخذ من تجاربه وقصص نجاحه التي لا تتوقف عند سقف بعينه، فكل عام والإمارات قيادتها ومواطنيها ومقيميها بخير وسعادة ومن تطور إلى تطور أكبر.